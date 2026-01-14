Retirada una persona que estaba en un túnel "crítico" entre dos paradas del tren de Cercanías en Málaga capital

Archivo - Imagen de archivo de vjiajeros junto al tren de Cercanías en la parada de la estación Málaga María Zambrano. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha retirado a una persona que se encontraba en la vía férrea dentro del túnel por el que transita el tren de Cercanías entre la estación central María Zambrano de la capital malagueña hasta la última parada de Málaga Alameda.

Así lo han señalado fuentes de la Policía Nacional, que han señalado que se trataba de "un indigente que ha accedido a las vías", y que se ha tenido que cortar la circulación temporalmente.

Por su parte, desde Adif han explicado a Europa Press que el tráfico de trenes ha tenido que ser suspendido en esta "zona crítica" --un túnel por el que discurre una sola vía por la que circulan trenes en ambas direcciones-- entre las 15.20 y las 15.35 horas de este miércoles, "tanto para garantizar la seguridad de esta persona como la de los agentes de Policía intervinientes".

Tanto Adif como Policía Nacional han confirmado la retirada de la persona sin que hayan trascendido otras circustancias sobre el suceso o las razones por la que esta persona había accedido a la vía en el túnel del ferrocarril.