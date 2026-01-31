Rincón abre el plazo de inscripción del Torneo Internacional de Ajedrez Clásico, que repartirá 3.000 euros en premios

Cartel del Torneo Internacional de Ajedrez Clásico de Rincón de la Victoria - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 31 (EUROPA PRESS)

Rincón de la Victoria (Málaga) acogerá del 29 al 31 de mayo el I Torneo Internacional Sub-2400 'Rincón Lleno de Vida', una competición de ajedrez clásico que repartirá 3.000 euros en premios, de los cuales 700 euros estarán destinados al vencedor absoluto.

El torneo está organizado por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, en colaboración con el Club Ajedrez Victoria, y se celebrará en el Hotel FAY Victoria Beach.

La competición se disputará mediante el sistema suizo holandés, en grupo único a siete rondas, con un ritmo de juego de 80 minutos más diez segundos de incremento por jugada.

El torneo será valedero para ELO FIDE Standar y para el ELO de la Federación Andaluza de Ajedrez (FADA), y los emparejamientos se realizarán mediante el programa informático VegaChess. La jornada dará comienzo el viernes a las 16.00 horas, previa recepción de los jugadores a las 15.30, desarrollándose dos partidas esa tarde, tres en la jornada del sábado y dos en la del domingo.

Además de los premios en metálico, se entregarán trofeos y premios por categorías, incluyendo edad, ELO y categoría femenina. Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través del correo electrónico clubajedrezvictoria@gmail.com. El plazo finalizará a las 23.59 horas del 28 de mayo, o hasta completar el aforo.

Podrán participar jugadores con licencia federativa en vigor que figuren en la plataforma GEFE. Los jugadores federados fuera de Andalucía deberán habilitarse previamente en la sección correspondiente.

El concejal de Deportes, Antonio José Martín, ha señalado que se trata "del primer evento de ajedrez clásico que se celebra en Rincón de la Victoria, con una previsión de participación superior al centenar de jugadores".

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado que "la celebración de este torneo internacional refuerza la apuesta del Ayuntamiento por el deporte y por eventos que sitúan a Rincón de la Victoria como un referente en la organización de competiciones de primer nivel", subrayando además "el valor añadido que supone para la promoción turística y económica del municipio".

La presidenta del Club Ajedrez Victoria, Sonia Lara, ha explicado que "en el quinto año de vida del club, pensamos en hacer algo especial de la mano del ayuntamiento y la federación. Lanzar un torneo a ritmo lento, con tres días de duración y la complejidad organizativa que ello implica, es un reto para nuestro joven club y también una obligación para seguir impulsando el notable crecimiento del ajedrez en Rincón de la Victoria".