Rincón impulsa la Red Asoma para detectar, prevenir y abordar la soledad no deseada en mayores

El alcalde, Francisco Salado, junto a la edil de Bienestar Social, Belén Gutiérrez, y el delegado provincial de Clece y Atende, Pablo García Avilés - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) ha impulsado un proyecto pionero enfocado a detectar, prevenir y abordar la soledad no deseada en las personas mayores, la Red Asoma.

El alcalde, Francisco Salado, ha sido el encargado de presentarlo junto a la edil de Bienestar Social, Belén Gutiérrez, y el delegado provincial de Clece y Atende, Pablo García Avilés.

"Este proyecto se centra en la detención, prevención y abordaje de la soledad no deseada en personas mayores, combinando intervención profesional, apoyo emocional, actividades grupales y vinculación con los recursos del entorno. Se trata de una iniciativa pionera a nivel nacional en la que abordamos la soledad no deseada desde una perspectiva integral, comunitaria y de la innovación social", ha explicado Salado.

Para Salado, "la Red Asoma es un paso enorme dentro de la mejora de la oferta del servicio de Ayuda a Domicilio en Rincón de la Victoria, ofreciendo una intervención más profunda, estructurada y especializada frente a la soledad no deseada".

Salado ha insistido en "la importante inversión" que viene haciendo este equipo de gobierno municipal. "En 2025, la inversión global destinada a dependencia fue de 2,8 millones de euros, de los cuales, casi 800.000 euros son de aportación municipal. A día de hoy, este Ayuntamiento atiende a casi 600 usuarios al año en todo lo referente a Dependencia".

Por su parte, García ha destacado "la apuesta decidida" del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria: "Nada de esto sería posible sin un Ayuntamiento comprometido que apuesta con hechos, con presupuesto y una visión clara de futuro. Este municipio demuestra hoy que es posible hacer políticas sociales valientes, innovadoras y centradas en las personas", ha explicado.

"Desde Atende y Clece llevamos muchos años trabajando con las personas mayores, pero también aprendiendo de ellas. Por eso sabemos que la soledad no siempre se ve, no siempre se verbaliza... Por eso la Red Asoma no es un programa más, es una forma distinta de entender la ayuda a domicilio y el acompañamiento a las personas mayores", ha añadido.

En este sentido, la edil de Bienestar Social ha incidido en que "la ayuda a domicilio no es un servicio más, los mayores son un pilar fundamental. Detrás de este servicio hay personas, historias y un esfuerzo a lo largo de décadas".

Han detallado, por otro lado, uno de los pilares fundamentales de este proyecto es la formación. Se ha formado a más de un centenar de profesionales para que sepan identificar señales de alerta y activar los recursos adecuados en cada caso.

De igual forma, otro pilar esencial de este programa es la valoración especializada. Las personas detectadas han sido valoradas por psicólogas sanitarias, que han diseñado planes de intervención individualizados.

"Por todo esto, la Red Asoma no es un programa más, es una forma distinta de entender la ayuda a domicilio y el acompañamiento a las personas mayores. Pero también es una red comunitaria. Conecta a las personas con actividades grupales, con recursos del municipio, con espacios de encuentro y con nuevas oportunidades de relación. En definitiva, devuelve a las personas mayores su papel activo dentro de la comunidad", han precisado.