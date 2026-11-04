Rincón de la Victoria se promociona estos días en sesenta pantallas del metro de Londres

El alcalde de Rincón de la Victoria y el edil en el metro de Londrres, donde se promociona el municipio - AYTO RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

Rincón de la Victoria (Málaga) está presente desde el pasado lunes en sesenta pantallas digitales de la red de metro de Londres, en la que constituye la primera campaña de promoción del municipio en el suburbano de la capital británica.

La acción, que se prolongará hasta este jueves, coincide con la celebración de World Travel Market London, la feria de referencia del mercado británico que reúne estos días a los principales operadores turísticos del país.

El circuito recorre los puntos por los que necesariamente pasa el viajero que llega a Londres. Arranca en la propia estación del aeropuerto de Heathrow y continúa en Paddington, donde desembarcan los trenes procedentes del aeropuerto; Leicester Square, en pleno West End; Liverpool Street, con enlace directo al recinto ferial; y Canary Wharf, el distrito financiero donde se aloja buena parte de los delegados acreditados en la feria, han señalado desde el Consistorio en un comunicado.

A estos enclaves se suman otras estaciones de la red como King's Cross St Pancras, London Bridge, Victoria, Bank, Embankment, Baker Street, Holborn o Knightsbridge, hasta completar una treintena de puntos repartidos por toda la ciudad.

La campaña se organiza en dos niveles. Un primer bloque de catorce pantallas de máxima visibilidad emite en las franjas de mayor afluencia, de 06,00 a 09,59 y de 16,00 a 19,59 horas, coincidiendo con la entrada y la salida de la feria. Un segundo bloque de cuarenta y seis pantallas se distribuye por el resto de la red con emisión continuada de 06,00 a 23,00 horas.

En conjunto, la acción contabiliza 108.000 emisiones a lo largo de los cuatro días, con una pieza cada sesenta segundos en cada soporte y una previsión de 285.000 impactos sobre profesionales del sector, delegados acreditados y viajeros.

Las piezas se han adaptado a la normativa de Transport for London, el operador público de transporte de la capital, que obliga a emitir sin audio y en formato vertical, con una duración de diez segundos por pase y tipografía de gran tamaño para permitir la lectura en tránsito.