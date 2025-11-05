Rincón de la Victoria promociona su oferta turística en pantallas de Picadilly Circus en Londres en el marco de la WTM

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, en Picadilly Circus de Londres en el marco de la WTM. - AYTO. RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) ha lanzado una acción desde el corazón de Londres, Piccadilly Circus, en el marco de la feria World Travel Market (WTM) y promociona la oferta turística del municipio a pie de calle con una campaña visual en pantallas que emitirán 1.844 anuncios promocionales bajo el lema 'Full of Life-Where Authentic Spain Lives 365 Days'.

Según han informado desde el Consistorio, esta acción alcanzará más de 70.000 impactos directos y una visibilidad potencial ante 200.000 personas diarias que transitan por el centro de Londres.

El alcalde, Francisco Salado, ha destacado desde el propio enclave londinense el impacto y la relevancia de esta acción. "Estamos en una zona neurálgica y emblemática de Londres, como es la plaza Piccadilly Circus, con una campaña de gran impacto en las pantalla digitales donde se publicitan las grandes marcas punteras del mundo", ha dicho.

El regidor ha explicado que "Rincón de la Victoria ha querido estar presente en este punto estratégico para mostrar, a través de un vídeo muy significativo, esas experiencias que pueden encontrar y que buscan los británicos: sol y playa, golf, patrimonio con Villa Antíopa y la Cueva del Tesoro, entre otros".

"Este es el lugar idóneo para que puedan visitar digitalmente Rincón de la Victoria y se queden con la curiosidad de poder visitarnos. Espero que esta lluvia fina, como siempre, surja sus efectos y que los británicos decidan venir a Rincón de la Victoria", ha añadido Salado.

Rincón de la Victoria está presente un año más en la WTM para posicionarse en el mercado británico "como un destino turístico de referencia en la Costa del Sol, combinando sol, playa, patrimonio y naturaleza, y como un lugar ideal para disfrutar del Mediterráneo los 365 días del año".