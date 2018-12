Rivera, tras la comida de Casado y Moreno en una hamburguesería, ensalza los espetos de sardinas

View this post on Instagram

Quien no haya probado un espeto de sardinas en Pedregalejo no conoce bien Málaga 😋. Gracias al maestro Juan y a todos los amigos del Maricuchi. Lo reconozco: soy ‘boquerón’ 🐟, me encanta venir por la tierra de mis abuelos, de mi madre y de mi infancia. #Pedregalejo #Malaga #Andalucia 💚⚪️💚