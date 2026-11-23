Archivo - Fachada del Acuartelamiento Comandancia de Málaga en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El teniente coronel Francisco Ramón Cobos Castro asume el mando de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga de manera interina hasta el nombramiento de un nuevo jefe de comandancia, después de que el hasta ahora responsable, Roberto Blanes, ascienda a general de brigada.

En concreto, el pasado 17 de noviembre fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el ascenso al empleo de general de brigada Roberto Blanes González, cesando como coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga.

Posteriormente, el 21 de noviembre, el BOE publicó que Roberto Blanes es el nuevo jefe de la 16 Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de Canarias.

Por tanto, el mando de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga recaerá sobre el teniente coronel Francisco Ramón Cobos Castro, que lo hará de manera interina hasta el nombramiento de un nuevo Jefe de Comandancia.

Cabe recordar que en enero de 2022 el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidió el acto de toma de posesión del coronel Roberto Blanes como nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, del que destacó "la excelencia profesional y el compromiso con los valores de la Guardia Civil son los únicos requisitos válidos para progresar en la estructura de mando del cuerpo".