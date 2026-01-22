Unos robots humanoides reciben a los visitantes del estand de Torrox (Málaga) en Fitur

Unos robots humanoides reciben al visitante en el estand de Torrox en Fitur - AYUNTAMIENTO DE TORROX

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unos robots humanoides reciben al visitante con información turística en el estand del municipio malagueño de Torrox en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid.

El Ayuntamiento de Torrox se alía así con las nuevas tecnologías para ofrecer una promoción turística de primer nivel bajo el lema "Siente el paraíso" y con la bandera del "Mejor Clima de Europa".

La presencia de este municipio de la comarca de la Axarquía malagueña en Fitur se mantiene, de esta forma, en el marco de una estrategia de promoción previamente planificada, centrada principalmente en el ámbito profesional y expositivo.

Según señalan en un comunicado, el Consistorio torroxeño también lleva a la feria material turístico con su marca como paraguas, calcetines, gorras, abanicos, alfileres, pisacorbatas, bolígrafos o libretas, entre otros artículos, además de productos típicos de la tierra como vino, aceite, frutas y verduras.

Durante los días de Fitur la actividad en su estand propio, situado dentro del pabellón 7, se centra en la promoción profesional y la atención al público.

ESTAND INSPIRADO EN UN CHIRINGUITO TRADICIONAL

Torrox se presenta con un modelo turístico basado en la calidad, la sostenibilidad y la desestacionalización. La oferta que muestra en este estand, de estética vanguardista inspirada en el chiringuito tradicional y con un fuerte apoyo en las nuevas tecnologías, está basada en Torrox como un destino completo que conjuga interior y costa, capaz de ofrecer una experiencia turística estable durante todo el año.

Además, la delegación municipal mantendrá numerosos encuentros profesionales y se realizarán degustaciones gastronómicas para promocionar tanto los productos locales como al sector hostelero del municipio.

Otro punto fundamental estará centrado en el desarrollo equilibrado de Torrox como uno de los municipios que más crece en la Costa del Sol y el litoral de Andalucía.

En Fitur también se mostrarán algunos de los eventos deportivos y de ocio más relevantes que se celebran en el municipio a lo largo del año. En concreto, este pasado miércoles, Torrox ha mostrado ya en su estand el nuevo vídeo promocional del municipio. Además, se ha difundido de cara a profesionales del sector el convenio MarVeleta firmado entre los Ayuntamientos de Torrox y Monachil (Granada) y Certursa Sierra Nevada.

También se ha ofrecido una degustación del tradicional ajoblanco a cargo de los restaurantes Magón, Mediacaña y Venta Maruja. Durante la jornada, asimismo, se han mantenido los primeros contactos profesionales y con el público invitado en distintas reuniones mediante atención personalizada en el estand.