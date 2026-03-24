Sabor a Málaga promociona en Alimentaria Barcelona los productos de una treintena de empresas malagueñas - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas Alimentaria de Barcelona vuelve hasta el próximo jueves, 26 de marzo, a ser el centro de negocios internacional para todos los profesionales de la industria de la alimentación, bebidas y gastronomía.

Sabor a Málaga, el sello agroalimentario creado por la Diputación para la promoción de la imagen y calidad de los productos agroalimentarios malagueños, participa por sexta vez en este evento bianual de la mano de 33 empresas productoras procedentes de las distintas comarcas.

En este sentido, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha declarado que este salón profesional, que celebra su 50 aniversario, se configura como "una cita clave y estratégica para la promoción del sector agroalimentario provincial, donde estarán representados más de 300 productos malagueños".

"Una feria de muestras que incrementa su representación del canal Horeca y su compromiso con la innovación, donde tendrán cabida más de 3.300 empresas de 70 países y en la que se espera una afluencia de más de 110.000 visitantes", ha añadido.

Salado ha incidido igualmente en la excelente oportunidad que supone este salón para la apertura de nuevos mercados y maximizar las relaciones comerciales de nuestros productores, en el que habrá más de 1.500 grandes compradores e importadores de 100 países, además de 1.200 nacionales, y donde la treintena de empresas que allí exponen bajo el paraguas de Sabor a Málaga ya han cerrado más de 150 reuniones.

"Sin lugar a dudas, una gran ventaja competitiva para nuestros productores, que durante estas cuatro jornadas darán a conocer sus magníficos géneros, mostrando la gran calidad que ampara a los productos de nuestra tierra".

ZONA EXPOSITIVA Y DESPENSA TRADICIONAL

Las empresas expositoras adheridas a Sabor a Málaga están emplazadas en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona, Pabellón 1, Nivel 0, Calle C, pabellones 202 y 222 y con un horario de 09.30 a 18.30 horas de lunes a miércoles y de 09.30 a 17.00 en la jornada del jueves.

Un espacio tematizado de más de 230 metros cuadrados que evoca la despensa tradicional malagueña, donde los productos locales conviven con los típicos tapetes de ganchillo, manteles de cuadros y platos decorativos con alusiones expresas a la identidad de la provincia, abriendo la puerta a la cultura culinaria malagueña y a una experiencia gastronómica memorable.

Durante esta edición de Alimentaria, la zona expositiva de Sabor a Málaga dispone de una amplia variedad de los productos típicos de la tierra, desde aceites de oliva virgen extra, aceitunas, quesos y otros productos lácteos derivados de la leche de cabra malagueña, vinos con DOP Málaga y Sierras de Málaga, frutos subtropicales, embutidos y productos cárnicos, huevos, pescados ahumados y en conserva, dulces y panes, barritas proteínicas veganas, pasta de ajoblanco, carne de membrillo y pasta artesanal.

Una amplia selección de la despensa malagueña que se está dando a conocer a través de más de 20 actividades como talleres, catas, degustaciones y demostraciones de cocina en directo.

Durante esta edición, el espacio SAM ofrece cada día degustaciones de un plato de la cocina popular malagueña. Para ello se cuenta con la colaboración de reconocidos representantes culinarios del panorama nacional, como el chef del Grupo Antonio Martín, Fernando González; el chef catalán curtido en las cocinas de Martín Berasategui, Carles Antoner, así como el premiado Joven Chef Sabor a Málaga 2025, Javier León. Los mejores cortadores de jamón también se dan cita en este mismo espacio para celebrar la gran final del Concurso Nacional de Cortadores de Jamón 'Popi'.

PRODUCTORES

Las empresas de Sabor a Málaga que participan en esta edición, entre las que se encuentran las empresas ganadoras en los premios a los mejores aceites de oliva virgen extra de la provincia de Málaga, así como a los mejores vinos con denominación de origen protegida y a los mejores quesos de cabra durante la edición 2025, son los aceites de oliva virgen de 100 Caños, Aceites de Ardales, Finca la Torre, Hacienda de Colchado, La Laguna de Fuente de Piedra, La Oliva Roja, Terraverne, AOVE Fincas Las Morenas, Aceites Málaga e Insigne; y las aceitunas de mesa de Aceitunas Bravo y Copusan - Acoal.

También los vinos malagueños de Bodegas Dimobe, Málaga Virgen, Nilva Enoturismo y Huerta de la Condesa; los quesos de cabra de Agammasur, Cabraline, Santa María del Cerro, El Arquillo y El Pastor del Torcal; los embutidos de Carnes y Chacinas La Torcaleña e Icarben: los ahumados y conservas de pescado de Pinchomanía; huevos de Granja Salvi; los panes y dulces de La Antequerana y Obrador Tejeros; los frutos subtropicales de Sigfrido y Bema; la pasta de Ajoblanco Doña Amelia; los productos naturales de Naturdis; el dulce de membrillo de Trafrut y las pastas artesanas de Spiga Negra.