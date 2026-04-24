Sabor a Málaga refuerza la promoción de los vinos malagueños en Experiencia Verema Málaga 2026

Cartel de Verema Málaga 2026 - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Experiencia Verema celebra el próximo lunes, 27 de abril, su undécima edición en Málaga, y un año más contará con la participación de Sabor a Málaga, la marca con la que la Diputación promociona los productos agroalimentarios de la provincia.

Diez bodegas malagueñas participarán en este encuentro profesional en el Gran Hotel Miramar para dar a conocer sus vinos con Denominación de Origen Málaga y Sierras de Málaga ante más de 8.000 expertos del sector vitivinícola y la restauración.

Así lo ha dado a conocer la vicepresidenta de Atención al Municipio, María Francisca Caracuel, que ha subrayado la relevancia del sector vitivinícola como uno de los pilares del desarrollo económico, social y turístico de la provincia, destacando que este tipo de acciones "permiten llegar directamente a un público especializado, reforzar la imagen de la provincia como destino gastronómico de calidad y favorecer la internacionalización de los productos malagueños", ya que se estima que el 15% del público proceda de países europeos.

"Hablamos de un sector con profundas raíces en nuestro territorio, que combina tradición, innovación y excelencia, y que proyecta una identidad única marcada por la diversidad de nuestras comarcas y la singularidad de nuestros vinos", ha destacado la vicepresidenta, que ha explicado que las bodegas participantes proceden de ocho municipios de la provincia: Mollina, Moclinejo, Sayalonga, Antequera, Ronda, Álora, Almáchar y Málaga capital.

Se trata de bodegas galardonadas en diversos certámenes nacionales e internacionales, así como en las distintas ediciones de los Premios Sabor a Málaga a los mejores vinos de la provincia.

CATA MARIDAJE SABOR A MÁLAGA

Durante la celebración de este encuentro, Sabor a Málaga ofrecerá una cata maridaje con un menú compuesto por seis pases diseñado por el chef Sergio Garrido.

El aperitivo que abre la cata es una rosa de pimientos asados, cebollita y sardina al espeto, una combinación que evoca el sabor más tradicional del litoral malagueño y que se acompaña con el vermut Ventura 27 de Bodegas Dimobe. A continuación, se presenta un ajoblanco elaborado con almendra de Cártama, enriquecido con caviar de miel de caña y queso fresco, maridado con el vino Flor Floris de Bodegas Pérez Hidalgo, en una reinterpretación de uno de los platos más emblemáticos de la cocina local.

La propuesta continúa con una entrada fría compuesta por concha de pan, salchichón de Málaga, perla de aguacate de la Axarquía y mini brotes tiernos, armonizada con el Apiane Espumoso Moscatel de Bodega Carpe Diem, aportando frescura y equilibrio al conjunto.

En la entrada caliente, los sabores del mar vuelven a cobrar protagonismo con una elaboración Viña AB de gamba y peregrina malagueña acompañada de ensalada de algas, que encuentra su perfecta alianza en el vino Ariyanas seco sobre lías finas de Bodegas Bentomiz.

El plato principal rinde homenaje a la tradición ganadera de la provincia con un mini taco de chivo lechal malagueño asado al carbón sobre migas de Mollina, una propuesta intensa y llena de matices que se marida con el Tinto Maxx Garnacha 2019 de Bodega Kieninger.

Como broche final, el postre titulado 'Homenaje al Valle del Guadalhorce': un sugerente lemon pie elaborado con limones de Álora, acompañado de chocolate con naranja de Pizarra y migas de algarroba. Este cierre dulce se complementa con el vino Luzel de Bodega Cortijo La Fuente, culminando así una experiencia gastronómica que refleja la identidad, tradición e innovación de la cocina malagueña.

Por último, han señalado que la cata maridada será a las 13,30 horas, y Experiencia Verema estará abierto al público en horario de 11,30 a 15,00 y de 17,00 a 20,30 horas.