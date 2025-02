La sala Chema Cobo de la Facultad de Bellas Artes acoge la muestra 'Un gesto, un objeto, un habla'

La exposición de la artista malagueña Marta Iranzo se podrá visitar hasta el 27 de febrero

La sala de exposiciones Chema Cobo de la Facultad de Bellas Artes y el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga (UMA) presentan 'Un gesto, un objeto, un habla', un proyecto de la artista multidisciplinar malagueña Marta Iranzo donde se pregunta: "¿cómo habitar un paisaje completamente inundado, de formas blandas?".

A partir de un acontecimiento tan localizado como la ola del melillero, la artista construye una narrativa que explora cómo distintos gestos adquieren resonancias míticas y abren otras formas de habitar el espacio; gestos que contienen una memoria geológica y la suficiente potencia transformadora.

En la muestra, Marta Iranzo presenta un conjunto de obras que dialogan entre sí, como fragmentos de un mapa simbólico que nunca está del todo trazado e invitan al espectador a desplazarse a través de un territorio incierto y desbordado.

La ola de melillero es un fenómeno que, aunque cotidiano para quienes habitan las playas de Málaga, guarda una potencia simbólica capaz de trascender su literalidad. Este fenómeno, que se produce cada vez que el barco procedente de Melilla se aproxima al puerto, genera una ola que altera momentáneamente la línea de la orilla, un evento cíclico que encierra una poética de repetición, ruptura y transformación.

La ola, que deviene mito local, resulta una suerte de "habla" en el sentido barthesiano, que toma lo cotidiano y lo transforma en un relato de significados múltiples. El melillero no es solo un barco que cruza aguas, sino un vehículo simbólico que trae consigo la posibilidad de imaginar un tsunami que sobrepase los límites del paisaje.

La exposición, comisariada por Jesús Palomino y Jorge Montalbán, estará acompañada de una publicación de la Universidad de Málaga que contará con sendos textos suyos. La muestra se podrá visitar de 9 a 14.30 horas y de 16 a 20.30 horas, de lunes a viernes, hasta el próximo 27 de febrero de 2025.

Marta Iranzo (Málaga, 2000) es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Granada (2023) y Máster en Producción Artística Interdisciplinar por la Universidad de Málaga (2024). Ha tenido la oportunidad de elaborar proyectos en diversas residencias artísticas junto a instituciones como el Centro José Guerrero (Granada, 2021), el Museo de Arte Contemporáneo Florencio de la Fuente (Cuenca, 2022) o AlRaso 23 (Granada, 2023).

También ha participado en exposiciones colectivas tales como No era lo único que podía imaginarse (Granada, 2022), Open Studios 24 (Málaga, 2024) o Proyector 24 (Madrid, 2024). Individualmente, ha expuesto el proyecto You Are Here en Espacio 11m3 Projektraum (Weimar, 2021) y Sigue buscando cosas en lugares donde no hay nada en Espacio Lavadero (Granada, 2022).