Salado defiende el papel de la Diputación de Málaga en el apoyo a los ayuntamientos: "Creemos en la autonomía local"

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha defendido este miércoles el papel de la Diputación en el apoyo a los ayuntamientos de la provincia. "Creemos en la autonomía local", ha dicho, a la vez que ha detallado las principales partidas que reciben los Consistorios del ente supramunicipal.

En este sentido se ha pronunciado este miércoles el presidente de la Diputación malagueña en el transcurso del desayuno informativo 'Andalucía desde sus territorios'.

Al comienzo de su intervención Salado ha defendido que las diputaciones son administraciones que hacen "mucho y muy bueno" por sus respectivos territorios, "siempre en colaboración, con una actitud de lealtad con todas las administraciones".

A este mismo respecto, Salado ha defendido que la Diputación de Málaga actúa con proactividad para poder ejercer sus reivindicaciones ante otras administraciones, y ha defendido que la institución provincial "no quiere estar en una posición de superioridad con los alcaldes", si bien ha añadido que "las prioridades que se tienen marcar estratégicamente en los municipios, deben coincidir con la comarca y con la provincia".

Preguntado por el balance del ecuador del mandato, Francisco Salado ha parafraseado al expresidente estadounidense Eisenhower y ha dicho que el servidor público siempre tiene dos disyuntivas: Si atender lo urgente o atender lo importante. "Muchas veces en esta legislatura ha coincidido que lo urgente se ha solapado con lo importante. Lo importante hay que planificarlo desde las diputaciones planificando con los ayuntamientos, pero lo urgente también hay que atenderlo".

En este punto, ha dicho que si la pandemia marcó la anterior legislatura, los dos años que han transcurrido del presente mandato los han marchado la sequía, la movilidad y las emergencias. "Y la Diputación provincial de Málaga ha estado ahí", ha dicho al respecto, marco en el que ha subrayado que el papel de la institución provincial ha sido "no de confrontación, sino reivindicativo con todas las administraciones".

SEQUÍA, MOVILIDAD Y EMERGENCIAS

Salado ha destacado la política de Agua de la Diputación frente a la urgencia de la sequía y ha puesto de relieve "una coordinación fantástica" con la Junta de Andalucía (de la que ha destacado que invierte 400 millones en la provincia en esta materia), y ha recordado que la Diputación ha planificado 32 millones para este año, "y hemos convencido a los alcaldes que dentro del Plan de Concertación, que ellos elegían en sus programas libremente 1,2 millones de euros, pues en esta concienciación --en materia de Agua-- ha pasado a 15 millones".

"Pero, aparte de esos 15 millones, la Diputación va a invertir 32 millones de euros", ha añadido al respecto de la política de Agua, en la que ha dicho que el papel reivindicativo de la Diputación se hace respecto al Gobierno central, al que ha reclamado como "urgentes" las depuradoras de la Axarquía y de Mijas.

En materia de movilidad, Salado ha explicado que la Diputación destina una media de 20 millones de euros en los 860 kilómetros de carreteras que tiene la provincia, lo que ha definido como "un impulso inversor importante" que se traduce en que "prácticamente el cien por cien de las carreteras están en un estado óptimo". También ha puesto en valor las comunicaciones por carretera entre el interior de la provincia y la costa.

También ha resaltado el Plan Via-Ble gracias al que la Diputación invierte en caminos vecinales de los municipios "convirtiéndolos en carreteras provinciales".

En la parte reivindicativa en materia de movilidad, Salado ha manifestado que la Diputación sigue insistiendo al Gobierno de España para intentar conseguir que se libere el peaje de la autopista de la Costa del Sol, "la más cara de España"; para crear un tercer carril en la A-7 y mejorar las conexiones desde esta vía en municipios como Rincón de la Victoria o Torremolinos; y para que se agilice la creación del tren litoral porque "tampoco va con la rapidez que nos gustaría".

Y ha destacado como la Diputación le reivindica a la Junta de Andalucía la mejora del servicio del Consorcio Provincial de Transportes, "que ahora mismo es deficiente". En este punto ha valorado que la Junta tenga sobre la mesa un nuevo concurso para mejorar el transporte metropolitano; y ha destacado los avances del Gobierno andaluz en la prolongación del Metro de Málaga.

En materia de seguridad, Salado ha dicho que el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga es uno de los que más se ha modernizado de España: "Hemos invertido 42 millones de euros. Los 100 camiones y vehículos que tiene actualmente el CPB son todos nuevos, de última generación, con todos los medios técnicos para salvaguardar la operatividad y la vida de los bomberos, y hemos ampliado la plantilla de bomberos a 60".

Sobre este tema ha dicho que ya son 400 los efectivos del CPB, y ha dicho que "eso se nota" en la coordinación entre el cuerpo provincial y el Plan Infoca a la hora de luchar contra los incendios "con muchísima rapidez".

También ha destacado el papel de la Diputación de Málaga, a través de la empresa Turismo y Planificación Costa del Sol, con 15 millones al año destinados a promoción turística: "Vamos muy bien en 2025"; y ha valorado el apoyo al sector agroalimentario a través de la marca Sabor a Málaga con ayudas anuales de cinco millones de euros.

APOYO ECONÓMICO A LOS AYUNTAMIENTOS

El presidente de la Diputación de Málaga ha insistido en que desde la institución "creemos en la autonomía local", y ha detallado que además del Plan de Concertación de 40 millones, "sacamos todos los años un Plan de Ayuda Económica extraordinario y especial, y llevamos una media todos los años de transferir a los ayuntamientos 120 millones de euros".

Y, de ese Plan de Ayuda Económica ha puesto de relieve que "mucho de ese dinero, gran parte de ello, es de fondos incondicionados donde los alcaldes deciden en un porcentaje a qué destinarlo". Así, ha dicho que los alcaldes, "son los que mejor conocen los problemas de sus municipios, y pueden realizar una solución más inmediata", y ha puesto en valor que la Diputación y los Consistorios están haciendo "un buen trabajo".

FINANCIACIÓN DE DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS: UN PROBLEMA ENDÉMICO

En su segunda intervención, Salado ha reclamado una financiación adaptada a las necesidades específicas de cada municipio. Ha insistido en que la financiación de Diputaciones y Ayuntamientos es un "problema endémico" que debe resolverse definitivamente con la implicación tanto del Gobierno de España como de la Junta.

"La financiación es fundamental, no solo se tiene que abordar la Patrica (participación en los tributos de la comunidad autónoma), se debe abordar la PIE (participación en los ingresos del Estado", ha defendido, a la vez que ha destacado que la PIE hay que reformarla "porque hay que adaptarla a las singularidades que tiene cada ayuntamiento. No puede ser igual para todos".

Ha insistido en las dificultades de los municipios turísticos, utilizando su experiencia como alcalde de Rincón de la Victoria: "En verano se me ponen 120.000 habitantes, cuando normalmente tengo 53.000, y eso supone más gastos, no más ingresos".

Salado ha defendido que "hay que poner dinero sobre la mesa" y que las administraciones locales necesitan "un interlocutor con el Gobierno de España" para resolver problemas como el de la movilidad o la vivienda: "A cada uno hay que reivindicarle su parte de responsabilidad de los problemas de cada provincia, y no va en el color político".