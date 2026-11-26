Francisco Salado recibe a Roberto Blanes, que deja la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga tras ascender a general de brigada - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recibido la visita institucional de Roberto Blanes, hasta ahora máximo responsable de la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga, que ha dejado el cargo tras haber ascendido a general de brigada.

Salado ha agradecido el trabajo realizado por Blanes al frente de la Benemérita en la provincia y le ha deseado buena suerte en su nuevo destino, como jefe de la 16 Zona de la Guardia Civil, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Roberto Blanes ha sido jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga desde enero del año 2022. Hasta que se nombre a su sustituto, asume el cargo de manera interina el teniente coronel Francisco Ramón Cobos.