Salado reivindica en premios 'M de Málaga' la labor de Diputación como "motor de progreso" de la provincia y Andalucía

Reciben los premios 'M de Málaga' la karateca María Torres, Bancosol, Aertec, la revista La Saeta y el Cuerpo Consular

MÁLAGA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha reivindicado la labor de la institución como "motor de progreso" de la provincia y de Andalucía. Así, ha añadido que Málaga se ha convertido "en el referente de lo que debe ser una Diputación, útil, líder y al lado de los ayuntamientos", y ha apuntado que el año pasado se transfirieron a los municipios 133 millones de euros, una "cifra récord" en la historia de la institución y que "demuestra las firmes convicciones municipalistas" del equipo de gobierno.

Salado ha presidido este miércoles el acto institucional con motivo del Día de Andalucía, en el que se ha premiado con la 'M de Málaga' a Bancosol, la karateca María Torres, la empresa aeronáutica Aertec, la revista La Saeta y el Cuerpo Consular. En el acto presencial en el auditorio Edgar Neville han participado también el alcalde, Francisco de la Torre; el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, y la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro.

El presidente de la Diputación ha avanzado que el objetivo para este año es alcanzar "otra cifra histórica" para los consistorios y ha recordado que en el pleno de enero se aprobaron transferencias a los ayuntamientos por más de 46 millones de euros.

"Siempre hemos sido una provincia abierta, hospitalaria y cosmopolita, que mira al exterior, pero sin perder de vista nuestras tradiciones; eso es lo que nos permite mirar a Andalucía con ojos diferentes", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que la Diputación aspira a ser "uno de los motores de ese progreso que queremos los malagueños y los andaluces".

Además, ha subrayado la apuesta de la institución por el turismo; por el medioambiente; la labor de la marca promocional Sabor a Málaga y por la igualdad de oportunidades para los jóvenes. Salado, también, ha asegurado que la Diputación siempre responderá cuando ocurran catástrofes como la del incendio de Sierra Bermeja, donde ya se han destinado nueve millones de euros en ayudas e inversiones.

ENTREGA Y COMPROMISO CON EL SELLO DE MÁLAGA

En el acto institucional con motivo de la celebración del Día de Andalucía, la Diputación ha entregado los premios 'M de Málaga' a cinco personas y organizaciones que, con su entrega, compromiso y esfuerzo, contribuyen al desarrollo de la provincia. "Son casos de éxito que muestran lo mejor de nuestros valores y nos inspiran para seguir avanzando y creciendo", ha explicado el presidente, quien les ha felicitado y les ha mostrado su agradecimiento.

Así, ha resaltado el trabajo de Bancosol, reconocido recientemente con la visita de la reina emérita doña Sofía y el trabajo que realiza adaptado a las necesidades reales de las personas: "ellos enseñan a pescar, a que las personas puedan trabajar, ser autónomas y libres".

También ha incidido en el "esfuerzo y sacrificio" de la karateca María Torres en la alta competición, "que conlleva muchos desvelos y sinsabores". Ha agradecido a la deportista "que lleve el nombre de Málaga por todo el mundo" y que transmita a sus alumnos esos valores: "está construyendo Málaga".

Como referencia a la Málaga tecnológica, "que somos ejemplo y envidia", ha destacado la labor pionera de Aertec, "referencia internacional", y ha dado la enhorabuena a sus creadores, que marcaron el camino" de esa Málaga "pujante".

"Málaga es modernidad pero también tradición", ha señalado en referencia a los 100 años que cumple la revista La Saeta este año: "Queremos agradecer ese trabajo de recopilación histórica". También ha aludido a la importancia del Cuerpo Consular "pilar fundamental para la Málaga internacional y cosmopolita, con personas que representan altruistamente a los países y que son grandes embajadores de la provincia".

En la rueda de prensa previa al acto, han tomado la palabra los premiados. Diego Vázquez, presidente de Bancosol, ha mostrado su agradecimiento a los malagueños que colaboran con la entidad y que "campaña tras campaña lo demuestran". "Hablar de Bancosol es hablar de la casa de los malagueños, necesitados y no necesitados, porque sin ellos no podríamos hacer nada", ha dicho, destacando, igualmente, que administraciones, empresas y medios de comunicación también estén involucrados.

Andrés Camino, director de La Saeta, ha admitido que estos 100 años que cumple el 9 de abril la revista "no han sido fáciles", recordando las etapas de la publicación, la decana del género cofrade en España y que se ha hecho internacional gracias a Internet y las redes sociales.

Rafael Pérez Peña, decano del Cuerpo Consular de Málaga, ha agradecido este premio y ha recordado que hacen una función asistencial a los extranjeros. Málaga tiene presencia consular desde 1641, y actualmente hay 46 consulados que conforman un vínculo fluido de comunicación y diálogo con los residentes y turistas, empresas y emprendedores extranjeros que visitan la provincia.

María Torres, por su parte, ha mostrado su "orgullo" por este reconocimiento: "Y si lo hace tu ciudad, más reconforta". La karateca ha agradecido el apoyo de la Diputación, más aún tras conocer que esta disciplina ya no será olímpica por lo que desaparecen las becas olímpicas: "Viví una situación complicada pero la Diputación y su presidente acudió a mí y me dijo que me iba a ayudar para que siguiera mi carrera deportiva".

"Para los deportistas es muy importante que te ayuden y seguiré llevando a Málaga por bandera, siempre que voy fuera de España me reconocen como la malagueña y me hace muy feliz. Me esforzaré por dejarla en los primeros puestos mundiales hasta el fin de mi carrera y después de ella", ha sentenciado la integrante de la Selección Española de la RFEK desde 2012 y que el pasado año en Dubái con la medalla de oro en su categoría, consagrándose como la primera mujer española de la historia en proclamarse campeona del mundo de 'kumite'.

Desde Aertec, Vicente Padilla ha resaltado que el trabajo en estos años le ha hecho ver cómo la ciudadanía "da cosas por hechas" y tras recordar su trabajo en países como Bolivia o en la India "te das cuenta de la importancia de tener colegios, universidades, centros de salud, hospitales". También ha agradecido la labor de la Diputación para facilitar el trabajo de empresas como Aertec, con sede en Malaga Tech Park y que desarrolla su actividad en la industria aeroespacial, la defensa y los aeropuertos. Fue fundada en 1997 por Vicente Padilla y Antonio Gómez-Guillamón.

Durante el acto, la delegada de la Junta, Patricia Navarro, ha resaltado que los distinguidos "son la mejor versión de Málaga". "En ellos vemos una muestra de la propia ciudadanía, donde debemos mirarnos los representantes públicos y las instituciones para que su ejemplo nos ayude a construir una Málaga y una Andalucía mejores para afrontar los importantes desafíos que tenemos por delante".

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, ha aludido a la "gran oportunidad como país, como comunidad autónoma y como provincia" que se abre con la llegada de los fondos europeos para la recuperación tras la pandemia: "Son ya una realidad que no debemos desaprovechar".

"Todos los que tenemos representación debemos trabajar por el bien de la sociedad desde la lealtad y la colaboración máxima, ser ejemplos para quienes cada día hacen grandes esfuerzos para hacernos crecer como sociedad y ese espíritu lo encarnan quienes son reconocidos hoy".

El alcalde, Francisco de la Torre, ha subrayado que los homenajeados deben ser "un estímulo para todos", destacando la labor de cada uno de ellos y la proyección de Málaga al mundo que representan cada uno en su categoría.