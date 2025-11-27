Salado señala oportunidades de internacionalización para jóvenes empresarios malagueñós en turismo o agroalimentación

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha intervenido ante el Comité Ejecutivo de AJE Andalucía, que se ha reunido en Málaga, y ha señalado las oportunidades de internacionalización que tienen los jóvenes empresarios malagueños. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha intervenido este jueves ante el Comité Ejecutivo de AJE Andalucía, que se ha reunido en Málaga, y ha señalado las oportunidades de internacionalización que tienen los jóvenes empresarios malagueños en sectores como el turístico, en el que la Costa del Sol desempeña un papel de claro liderazgo, o el agroalimentario, que ofrece grandes oportunidades de crecimiento.

En este foro también han intervenido Antonio García Acedo, delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas del Gobierno andaluz en Málaga; Félix Almagro, presidente de AJE Andalucía, y José González, presidente de AJE Málaga.

El presidente de la Diputación ha defendido la importancia de la colaboración público-privada para poner en marcha proyectos capaces de impulsar el desarrollo del territorio, con iniciativas tangibles también en los ámbitos cultural y tecnológico, y ha aplaudido la valentía de quienes han decidido arriesgar su dinero para poner en marcha un negocio en la provincia de Málaga.

En este punto, ha destacado que, además de la capital, hay otros pueblos y ciudades donde surgen oportunidades interesantes, como es el caso de Antequera, que se ha convertido en el centro logístico más importante de toda Andalucía.

Salado ha subrayado la labor que realiza la Asociación de Jóvenes Empresarios en materia de orientación y asesoramiento, sobre todo en los inicios de cualquier proyecto empresarial, y también a la hora de establecer redes de contactos y de ofrecer una formación continua y de calidad.

Durante el acto, el presidente de la Diputación ha incidido en la importancia de simplificar la burocracia administrativa para agilizar la llegada de nuevos proyectos que generen empleo y riqueza en el territorio y ha recibido una insignia conmemorativa de AJE Andalucía.