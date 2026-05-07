Salado subraya importancia de coordinar recursos de administraciones para actuar de forma más eficaz ante emergencias

Jornada de Emergencias - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha subrayado este jueves la necesidad de coordinar todos los recursos de que disponen las diferentes administraciones e instituciones "para actuar de la manera más rápida y eficiente ante emergencias".

Salado ha participado en las XX Jornadas Internacionales de la Universidad de Málaga (UMA) sobre Seguridad, Emergencias y Catástrofes, que se desarrollarán durante este jueves y viernes, y que en esta edición se centran en los protocolos y las capacidades para la defensa del patrimonio cultural y natural ante emergencias.

En el inicio del foro también han participado el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López; el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Avelino Barrionuevo; el subdelegado de Defensa en Málaga, Eduardo Llorente; y la jefa provincial de Protección Civil y Servicio 112, Ana Celia González.

Salado ha incidido en que la información, la planificación y la prevención son fundamentales para hacer frente, por ejemplo, a accidentes, a situaciones críticas y a los fenómenos meteorológicos extremos, que cada vez son más frecuentes e intensos.

Asimismo, ha añadido que este foro, que se celebra con el apoyo del Servicio de Protección Civil de la Diputación y del Consorcio Provincial de Bomberos, se ha convertido en una cita imprescindible para debatir y poner en común las estrategias y los procedimientos a seguir para responder ante situaciones de emergencia.

"En esta ocasión --ha recalcado Salado--, las jornadas se centran en la defensa de algo tan importante como el patrimonio natural y cultural. Es una temática muy relevante para una provincia como la nuestra, que se caracteriza por un extenso patrimonio histórico, y que también sobresale por su riqueza medioambiental y de biodiversidad, ya que tenemos la suerte de contar con un Parque Nacional y con una decena de parques naturales, reservas naturales y parajes naturales, además de un lugar tan emblemático que nos catapulta por todo el mundo como el Caminito del Rey".

De igual modo, Salado ha valorado la colaboración de la Diputación de Málaga con la Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la UMA. De hecho, muchos efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han recibido formación de postgrado en los diferentes programas que oferta la mencionada Cátedra. Y también los guías del Caminito del Rey han recibido capacitación para actuar en situaciones de emergencia y primeros auxilios a través de la Cátedra.

PROTECCIÓN CIVIL

El presidente de la Diputación de Málaga ha resaltado el trabajo que desarrolla el Servicio de Protección Civil de la institución provincial, que se dedica a la coordinación, formación y equipamiento de las más de 60 agrupaciones de Protección Civil con que cuenta la provincia y que congregan a 1.500 voluntarios activos.

Este servicio organiza cada año un amplio catálogo formativo y además redacta planes de emergencias y seguridad para que los ayuntamientos de la provincia cuenten con los instrumentos y los medios adecuados para afrontar emergencias. Así mismo, ha realizado estudios sobre riesgos sísmicos y de tsunamis.

También ha felicitado al responsable del servicio, Juan Conesa, que durante estas jornadas ha recibido una mención especial por cumplir 30 años de dedicación profesional ininterrumpida en materia de Protección Civil en la Diputación de Málaga y por liderar el primer servicio de Protección Civil de una diputación de Andalucía.

JORNADAS

Durante la jornada de este jueves, además de conferencias y mesas redondas, habrá exposiciones estáticas, demostraciones y exhibiciones, que se llevan a cabo en la Escuela de Ingenierías Industriales.

Este viernes se celebrará un ejercicio dinámico multidisciplinar en escenarios múltiples con la participación de medios militares, civiles y prototipos de robots de rescate desarrollados por la Universidad de Málaga y empresas. Se simularán simultáneamente situaciones de búsqueda, rescate, seguridad, atención psicológica y atención sanitaria.