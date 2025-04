Salado: "Tenemos retos, pero la provincia se encuentra en el mejor momento de su historia para afrontarlo"

Pablo López, el grupo Navarro Hermanos, el Consorcio de Bomberos, la Fundación El Pimpi y Francisco de la Torre, recogen Medallas de Oro

ÁLORA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

El municipio de Álora ha sido el escenario elegido este sábado para celebrar el Día de la Provincia de Málaga con una cita en la que el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha afirmado que "tenemos ante nosotros retos de gran calado", pero "la provincia se encuentra en el mejor momento de su historia para afrontarlo".

"Son retos derivados, principalmente, de nuestro crecimiento, de nuestro éxito colectivo", ha continuado Salado, al tiempo que ha dicho que son retos que hay que "afrontar con inversiones decididas desde todas las administraciones públicas y con cambios normativos que aceleren nuestra lenta burocracia".

En concreto, Salado se ha referido a los problemas de movilidad, de falta de vivienda y de recursos hídricos "que amenazan nuestro desarrollo". En cuanto a movilidad, ha incidido el tren de la Costa del Sol, en potenciar y ampliar el servicio y frecuencias del Cercanías al Guadalhorce y la continuación de la autovía A-357.

Por su parte, en cuanto al agua ha recordado que se ha pasado de una situación de sequía extrema a sufrir varias danas e inundaciones y ha subrayado que "hay que seguir reclamando donde corresponde las inversiones necesarias en materia de abastecimiento y regulación y en la recuperación de la normalidad de sus municipios".

En este punto, Salado ha asegurado que "nos encontramos un momento histórico singular, en lo que llaman un cambio de paradigma". "El orden mundial, tanto político como económico, se enfrenta a una crisis como no hemos conocido en los últimos 50 años", ha dicho.

Ha agregado, en este sentido, que "vivimos en la era de la incertidumbre", pero "tenemos una certeza: Málaga es hoy una provincia más fuerte, más dinámica, más competitiva y más resiliente".

"LOS MALAGUEÑOS QUEREMOS LIDERAR NUESTRO FUTURO"

"La certeza y la seguridad de que los malagueños queremos liderar nuestro futuro, ser emprendedores y proactivos, protagonistas de los cambios y no meros espectadores", ha abundado, asegurando, en este punto, que "viene una nueva revolución tecnológica de la mano de IMEC" y "debemos estar preparados para aprovecharla". Además, ha valorado y lo ha puesto como ejemplo de que lo que ocurre "cuando hay colaboración leal institucional".

Por otro lado, ha asegurado que el "auge y despegue de Málaga capital debe irradiar oportunidades, progreso y prosperidad al resto de municipios de la provincia".

Por último, Salado, que ha pedido seguir "nuestros sueños" y abrazar "el futuro con ilusión y sin miedo", ha tenido palabras para Álora y el "potencial" del Valle del Guadalhorce y su gente, incidiendo, asimismo, en que el propósito de la Diputación "es liderar y coordinar proyectos comunes entre nuestros 103 municipios, tender puentes, establecer redes y lazos de cooperación con los que seguir avanzando juntos hacia un futuro próspero".

PREMIADOS

En esta celebración, la Diputación de Málaga ha hecho entrega de sus Medallas de Oro al cantante Pablo López, el grupo empresarial Navarro Hermanos, el Consorcio de Bomberos, la Fundación El Pimpi y al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de quienes Salado ha destacado que son "personas y entidades cuya contribución, entrega y compromiso han tenido y tiene un notable impacto en la sociedad".

Pablo López ha asegurado que "es una suerte, un honor", compartir esta distinción con ellos. "Nací en el Materno, pero soy costasoleño", ha señalado, al tiempo que ha dicho que Málaga "es extraordinaria".

"Lo único que he hecho son canciones, lo prometo, y creo que es las que tienen que hablar por mí siempre", ha continuado y se lo ha dedicado "a ellas, a los que están y a los que no están". Además, ha explicado que va a celebrarlo porque "es para celebrar. Tengo muchísima suerte. Soy un niño raro, pero un niño viejo, por eso no me siento perdido entre tanta trayectoria".

Por último, ha afirmado que "la canción más bonita que he escuchado en mi vida no la he escrito yo, es una declaración de amor y me la habéis regalado hoy con esta medalla". "Estar a la altura de un amor así es algo que me anima a caminar, a despertarme, a ser un poquito mejor.., y sobre todo llevar el nombre de esta provincia tan especial", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Málaga ha querido compartir este reconocimiento con "los equipos que he tenido el honor de dirigir, impulsar, a lo largo de estos años del Ayuntamiento, equipo de gobierno, pero también a los restantes grupos políticos".

"Al final, la política es la suma de la acción de gobierno, pero también de la acción de estímulo o control que la oposición puede realizar", ha dicho, al tiempo que también lo ha querido compartir con los equipos de otras etapas anteriores.

De la Torre se ha referido a la provincia, y al "papel importante" del Guadalhorce. "Es una provincia maravillosa, que tiene una potencialidad extraordinaria", ha señalado y ha abogado por trabajar juntos y coordinados.

Francisco Soriano, director técnico del CPB, ha afirmado que es "un reconocimiento que acogemos con profundo orgullo, responsabilidad y humildad". "En nombre de todos los que formamos parte de este cuerpo, cumpliremos siempre con nuestras obligaciones y compromisos, esforzándonos al máximo, sin reservas ni condiciones, por proteger a los ciudadanos". Por último, ha señalado que reciben el galardón "no como un punto de llegada, sino como un estímulo para seguir trabajando al servicio de Málaga con entrega y vocación".

Luis Merino, de la Fundación El Pimpi, tras agradecer el premio, ha recordado que "la Fundación El Pimpi nació de una bodega, pero hoy ha desbordado la bodega" y ha valorado que "son más de 100 empresas, una relacionada con la hostelería y otra no, que han creído en nosotros, nos apoyan y nos ayudan. Y esto es posible así porque la gente, cuando tú pones el corazón, confía en ti".

Por último, Sergio Morales director comercial de Navarro Hermanos, ha destacado que "este es sin duda el reconocimiento más importante que Navarro Hermanos" ha recibido a lo largo de su historia. "Es un enorme honor y un enorme orgullo", ha señalado, al tiempo que ha incidido en seguir manteniendo a Navarro Hermanos, una empresa familiar, "a la vanguardia y al ritmo de los tiempos".

Por otro lado, también han intervenido en el acto el alcalde de Álora, Francisco Martínez, que ha dicho que "es un honor y un privilegio" que el Día de la Provincia se celebre en la localidad y ha felicitado a los galardonados, que son "referentes".

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha tenido palabras para los premiados y también ha incidido en que "es un soplo de aire fresco poder compartir estos momentos en unos tiempos tan convulsos los que vivimos". También ha incidido en "la colaboración del Gobierno de España con las distintas administraciones" y ha reconocido "el "esfuerzo de todo un país y la provincia, para resistir, para seguir avanzando, para seguir creciendo".

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, tras las palabras a los distinguidos, ha señalado que "celebramos el Día de la Málaga que triunfa y avanza".

"Hoy vivimos este momento feliz de la entrega de las Medallas de Oro siendo más conscientes que nunca de los obstáculos que están ahí para hacernos más fuertes". "Ante los desafíos Málaga siempre se crece. El trabajo, el esfuerzo y la capacidad de superación son marca Málaga también", ha subrayado y ha dicho que "para garantizar el futuro debemos seguir trabajando juntos, sorteando obstáculos para poder alcanzar nuestras metas", ha concluido.