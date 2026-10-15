Salen de la UCI dos de los heridos tras desplomarse un ascensor en una residencia de mayores de Vélez-Málaga

Imagen de la residencia donde han fallecido dos personas tras desplomarse un ascensor en una residencia de mayores de Vélez-Málaga. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos de los pacientes que hasta el momento permanecían hospitalizados en la UCI del Hospital Comarcal de la Axarquía tras resultar heridos al desplomarse un ascensor en una residencia de mayores situada en el municipio malagueño de Vélez-Málaga han sido trasladados en la noche de este jueves, 15 de octubre, a planta.

Así ha informado la Junta de Andalucía en una comunicación a medios sobre un incidente que, cabe recordar, se ha saldado con dos fallecidos. De esta forma, aún permanecen en la referida unidad otros dos afectados.

En contexto, el suceso se produjo sobre las 20,40 horas de este pasado miércoles, 14 de octubre, cuando el Centro de Emergencias Sanitarias 061 informó al 112 del desplome de un ascensor en una residencia de mayores ubicada en la calle Alcalde Santiago Valle de la localidad.

De inmediato, se activó a los Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, Policía Local y Nacional y a los servicios sanitarios del 061. Los operativos desplazados confirmaron que había seis personas atrapadas en el interior del ascensor, que tuvieron que ser rescatadas por los bomberos y evacuadas al hospital.

De los seis, dos personas han fallecido, una de ellas una mujer de 82 años. Los heridos fueron evacuados al hospital de la Axarquía.