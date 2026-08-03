San Diego Comic-Con Málaga 2026 reunirá a la mayoría del elenco de 'Los Serrano' 23 años después

Cartel de la reunión del reparto de 'Los Serrano' en la San Diego Comic-Con Málaga 2026. - SAN DIEGO COMIC-CON MÁLAGA

MÁLAGA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La San Diego Comic-Con (SDCC) Málaga ha anunciado que reunirá en su edición de 2026 a la mayoría del reparto de la famosa serie española 'Los Serrano', una de las más recordadas por el publico cuyas historias pasaron a formar parte de la cultura popular y su cabecera sigue siendo reconocible para toda una generación.

Según han informado desde la SDCC Málaga en su página web, esta edición reunirá a Antonio Resines (Diego en 'Los Serrano'), Antonio Molero (Fiti), Verónica Sánchez (Eva), Víctor Elías (Guille), Fran Perea (Marcos), Natalia Sánchez (Teté) y Jorge Jurado (Curro). Todos estarán presentes como invitados especiales en la convención.

Estrenada en 2003, 'Los Serrano' fue mucho más que un éxito de audiencia. A lo largo de sus 147 episodios reunió a millones de espectadores, convirtió su cabecera en un himno generacional y dio vida a personajes que siguen formando parte de la memoria colectiva más de dos décadas después.

Su mezcla de humor, drama y retrato familiar la convirtió en una de las producciones más populares de la historia reciente de la televisión en España.

Antonio Resines, uno de los actores más reconocidos del panorama español, es uno de los principales reclamos de este reencuentro. Resines interpretó a Diego Serrano, el patriarca de la familia, y su amplia trayectoria como actor incluye películas como 'Celda 211' y 'Sentimos las molestias', además de una extensa carrera en cine, televisión y teatro.

Junto a el estará Antonio Molero, el "inolvidable" Fiti, uno de los personajes más queridos de la serie gracias a su carisma y sentido del humor. Tras Los Serrano, ha continuado participando en numerosas producciones de éxito como 'Águila Roja' y 'Médico de familia'.

De igual manera estará Verónica Sánchez, que conquistó al público como Eva Capdevila. La actriz ha desarrollado una sólida carrera interpretativa con títulos como 'El embarcadero', 'Sky Rojo' y 'Ángela', consolidándose como una de las actrices más destacadas de su generación.

También regresará el malagueño Fran Perea, quien dio vida a Marcos Serrano y cuya carrera ha combinado con éxito la interpretación y la música. En los últimos años ha participado en series como 'Luna', 'El misterio de Calenda' y 'El Vecino', además de mantener una intensa actividad como productor musical con seis discos lanzados.

Les acompañará Natalia Sánchez, recordada por su papel como Teté Capdevila. La madrileña ha continuado creciendo como actriz en cine, televisión y teatro, formando parte de producciones como 'Los herederos de la tierra' y 'Sueños de libertad'.

Por su parte, Víctor Elías, que interpretó a Guille, ha desarrollado una destacada carrera musical como director y productor, trabajando con artistas como Pablo López y Ana Guerra, sin abandonar su vinculación con el mundo del espectáculo.

Completa este esperado reencuentro Jorge Jurado, quien dio vida a Curro durante toda la serie y posteriormente ha participado en distintas producciones televisivas, entre ellas 'Centro médico'.