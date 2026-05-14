San Diego Comic-Con Málaga reúne a Elijah Wood y Sean Astin, dos de los protagonistas de 'El Señor de los Anillos'

San Diego Comic-Con reúne a Elijah Wood y Sean Astin, dos de los protagonistas de 'El Señor de los Anillos' - SAN DIEGO COMIC-CON

MÁLAGA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Elijah Wood y Sean Astin, dos de los protagonistas de 'El Señor de los Anillos', asistirán los días 3 y 4 de octubre a San Diego Comic-Con Málaga 2026.

Esta reunión "histórica" impulsada por la convención juntará por primera vez en España al binomio principal de 'El Señor de los Anillos', una de las trilogías más influyentes de la historia del cine, coincidiendo con el 25 aniversario de su estreno. La agenda de ambos actores incluye su participación en paneles oficiales, sesiones de firmas y fotos con los fans asistentes, han señalado desde la organización en un comunicado.

Elijah Wood cuenta con una carrera de más de tres décadas caracterizada por la versatilidad. Más allá de su papel como el memorable Frodo Bolsón, Wood ha destacado por su labor en el cine independiente --obteniendo el Gran Premio del Jurado en Sundance por Ya no me siento a gusto en este mundo-- y su reciente consolidación en la industria televisiva con títulos como 'Yellowjackets'.

Por su parte, Sean Astin, Samsagaz Gamyi en 'El Señor de los Anillos', aporta una trayectoria que abarca la actuación, la dirección y la producción.

Nominado al Oscar por su cortometraje 'Kangaroo Court', Astin ha mantenido una presencia constante en la industria desde su debut en 'Los Goonies', participando en producciones como la serie '24', el drama deportivo 'Rudy' o el clásico Samsagaz Gamyi en 'El Señor de los Anillos'.

Por otro lado, han recordado que, como punto de encuentro europeo de referencia para fans y profesionales de la cultura pop y el entretenimiento, San Diego Comic-Con Málaga ha confirmado en las últimas semanas a varios invitados especiales para su edición de 2026, que se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) del 1 al 4 de octubre.

Entre ellos, Richard Dean Anderson ('Macgyver'), Kristian Nairn ('Juego de tronos'), Iñaki Godoy ('ONE PIECE'), Michael Rooker ('Guardianes de la Galaxia', 'The Waking Dead'), John Romita Jr. ('Spider-Man', 'Kick-Ass') y Kevin Smith (Clerks, View Askewniverse). La venta de entradas para la próxima edición ya está disponible en Ticketmaster.