Sando certifica su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información con Aenor conforme a la ISO 27001

MÁLAGA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sando ha logrado la certificación de su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), según la norma ISO/IEC 27001:2023. La entidad Aenor ha acreditado que la organización dispone de un sistema sólido, eficaz y orientado a la protección de la información, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, así como la correcta gestión de los riesgos asociados.

El grupo empresarial ha obtenido la certificación ISO 27001 tras superar con éxito dos fases de auditoría. "Este hito supone un paso clave en la consolidación de un modelo de gestión alineado con los estándares internacionales en materia de seguridad de la información", señalan en un comunicado.

Y poenen valor que, en un entorno cada vez más digital y exigente, los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) representan la opción más fiable para minimizar y adoptar los controles y procedimientos más eficaces.

CONFIANZA EN LA GESTIÓN

La certificación a través de la ISO 27001 contribuye a fomentar las actividades de protección de los sistemas y genera confianza en la gestión de la información frente a terceros.

Esta acreditación refleja el compromiso estratégico de Sando con la seguridad de la información como pilar fundamental para la protección de los activos de información y el cumplimiento de los requisitos normativos y contractuales.

El proceso de implantación del Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información implica la asunción efectiva de esta política en el conjunto de la organización.

"La certificación se ha logrado gracias a la colaboración, concienciación y compromiso del conjunto de profesionales que forman la compañía, en línea con la cultura corporativa de seguridad y responsabilidad compartida", destacan desde Sando, toda vez que este aspecto ha sido especialmente destacado por Aenor en el informe final de la auditoría.