Sanz califica de "trapo electoral" la propuesta de Sanidad de incorporar el aborto farmacológico a Atención Primaria

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, presenta a los medios de comunicación el balance del Plan Bucodental en Andalucía. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado este martes de "trapo electoral" la propuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García, de incorporar el aborto farmacológico a la Atención Primaria.

En declaraciones a los medios en Málaga, Sanz ha rechazado entrar a los "trapos electorales" de una ministra que, según sus palabras, "está de campaña siempre". "No tiene ni un minuto para reunirse con los médicos" a fin de evitar la próxima huelga que está anunciada para finales de este mes de octubre, le ha vuelto a afear el consejero andaluz.

"Que se deje de campaña electoral y se dedique a resolver los problemas" sanitarios, algunos de ellos, ha afirmado, provocados por su falta de diálogo, como en el caso de la huelga médica, que ha costado a Andalucía 1,5 millones de actos médicos suspendidos y 202 millones de euros, según los datos de la Junta.

En relación al aborto, el vicepresidente primero y consejero de Sanidad ha apuntado que Andalucía "siempre cumple con las leyes", mencionando el registro de objetores y "el resto de mandatos legales". La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que su departamento impulsará la incorporación del aborto farmacológico a la cartera de servicios de Atención Primaria.

"Queremos que las mujeres elijan el método y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud. Con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después", ha señalado García.