Sara Baras, Farruquito, Luz Arcas, Pastora Galván, Daniel Doña y Ana Morales participan en 'Danza 2026'

Archivo - La bailaora y coreógrafa Sara Baras durante una actuación. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sara Baras, Farruquito, Luz Arcas, Pastora Galván, Daniel Doña y Ana Morales participarán en el ciclo Danza Málaga 2026, que se celebrará del 13 de octubre al 8 de noviembre en los teatros Cervantes y Echegaray de Málaga y que contará con 18 propuestas, cinco más que en la edición anterior.

La programación cultural incluirá flamenco, danza contemporánea, tango, ballet clásico y tres espectáculos dirigidos al público familiar, según han indicado en un comunicado.

El ciclo arrancará el próximo martes 13 de octubre en el Teatro Cervantes con 'Blanco, sólido, cristalino', de Daniel Doña y su compañía DDCdanza, una pieza que reflexiona sobre lo efímero, la obsolescencia y el desgaste, y plantea la transformación y la resiliencia como elementos capaces de permanecer.

El flamenco protagonizará las dos siguientes jornadas del Cervantes. Farruquito presentará el miércoles 14 'Farruquito en concierto', un espectáculo de cante, toque y baile que recorre los orígenes y la esencia de su formación flamenca.

El jueves 15 será el turno de Pastora Galván con 'Tribusssh!', una propuesta que combina flamenco y rock y que se estrenó recientemente en la Bienal de Flamenco de Sevilla.

La malagueña Luz Arcas, Premio Nacional de Danza 2024, y su compañía La Phármaco llegarán al Cervantes el miércoles 21 de octubre con 'Tierras raras', una creación que aborda la transformación de la materia, la explotación del subsuelo y el encuentro entre el tiempo geológico y la historia humana a partir de los minerales esenciales para la industria tecnológica.

El Teatro Echegaray acogerá el jueves 22 'Hasta el último baile', de la Compañía Eva Guerrero, una pieza de danza contemporánea con textos y música en directo que reflexiona sobre el paso del tiempo, la vejez, las ausencias y la huella de los recuerdos en el cuerpo.

Al día siguiente, el viernes 23, la compañía Fernando Hurtado representará 'La vida perra de Ángel (Historias de supervivientes)', inspirada en la historia real de un perro adoptado por el coreógrafo durante una estancia profesional en Panamá y que aborda el maltrato y el abandono animal, la empatía y las segundas oportunidades.

Sara Baras llevará su nueva creación, 'Infinita', al Teatro Cervantes del 24 al 27 de octubre. La bailaora y coreógrafa articula el espectáculo en torno a ocho miradas de mujer y a un pulso vinculado a Andalucía y al flamenco, con la identidad, la herencia y el paso del tiempo como ejes.

La programación continuará en el Echegaray el 29 de octubre con 'Alba&Lando', de Alba Heredia, centrado en el baile flamenco de raíz y la tradición del Sacromonte granadino.

El día 30, Ana Almagro presentará 'X elamor', un solo dirigido por Eduardo Rivero en el que el flamenco dialoga con la música electrónica y el cante en directo de José Luis Hernández.

El sábado 31 de octubre habrá dos propuestas simultáneas. En el Cervantes, R.E.A. Danza celebrará los 15 años de 'Broken Tango', un recorrido por la transformación del tango desde sus formas tradicionales hasta lenguajes actuales.

En el teatro Echegaray, Ana Morales, Premio Nacional de Danza 2022, presentará 'Fragilidades. Variaciones íntimas', una investigación sobre la memoria y la relación entre cuerpo y sonido a partir de partituras vinculadas a la infancia de su madre.

El domingo 1 de noviembre, Antonio de Verónica y Saray Cortés interpretarán 'Encuentros', una antología con la que repasan 20 años de trabajo y creación flamenca.

ESPECTÁCULOS DE DANZA PARA TODA LA FAMILIA

La edición de este año incorpora tres espectáculos para público familiar en el Teatro Echegaray: el 25 de octubre, DA.TE. Danza presentará 'Únicos', dirigida por Omar Meza e interpretada por Raúl Durán y Álvaro G. Copado, reconocida con el Premio Feten 2026 al Mejor Espectáculo de Danza.

El 1 de noviembre llegará 'Pedro y el lobo, un cuento musical', de International BPM con NS Danza, y el día 8 el ciclo concluirá en este teatro con 'Nera. Viaje a Isla Madre', de In-Pulso, que combina danza y manipulación de marionetas.

TRES CITAS CON EL BALLET CLÁSICO

El Ballet de Kiev representará 'El corsario' el 28 de octubre en el Teatro Cervantes. En Navidad, el Ballet Clásico Internacional ofrecerá 'El lago de los cisnes' el 27 de diciembre, mientras que el Ballet de Kiev cerrará la programación el 6 de enero de 2027 con 'El cascanueces', ambos títulos con música de Tchaikovsky.

Las dos funciones del Ballet de Kiev, afirma el Teatro Cervantes a través de una nota, destinarán parte de sus fondos a UNICEF para apoyar su trabajo en la emergencia de Ucrania.