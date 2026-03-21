Sarah Almagro y Rubén Roldán, premiados con los galardones 'Profeta en tu tierra' de la Diputación de Málaga

Sarah Almagro en una imagen de archivo - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los deportistas Sarah Almagro y Rubén Roldán serán premiados con los galardones 'Profeta en tu tierra' de la Diputación de Málaga, unos reconocimientos con los que el ente provincial pretende contribuir a incentivar el talento de los deportistas malagueños y reconocer la labor y el legado de profesionales consolidados que han llevado el nombre de la provincia de Málaga a la cima del panorama deportivo internacional.

Asun Batista y Alberto Díaz serán reconocidos también con los galardones a las mejores trayectorias deportivas, y Damián Quintero y Mari Carmen Barea serán nombrados mejores embajadores deportivos de la provincia de Málaga.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, que ha adelantado que la gala de entrega tendrá lugar el 9 de abril en el Hotel Higuerón Resort.

Estos galardones, enmarcados en la marca Málaga Compite de la Diputación, cumplen su segunda edición. En la primera los premiados fueron Nataliza Baldizzone, patinadora artística española de élite campeona del mundo en 2021, seis veces campeona de Europa y más de 20 veces campeona de España, y Rafa Montero, campeón del mundo sub-19 (2024), mundial sub-16 (2021) y Campeón de España absoluto (2024) de kiteboarding, joven promesa internacional. Ambos estarán presentes en este evento para traspasar el testigo a los nuevos profetas de la provincia.

SARAH ALMAGRO Y RUBÉN ROLDÁN, JÓVENES PROMESAS

En este evento se reconocerá el esfuerzo, la constancia y los éxitos logrados por deportistas individuales de la provincia que han destacado tanto en el ámbito nacional como internacional. Sarah Almagro es una de las grandes referentes del surf adaptado a nivel mundial.

La malagueña, que sufrió la amputación de sus cuatro extremidades por meningitis, ha construido una brillante trayectoria deportiva marcada por su capacidad de superación. Entre sus principales logros destacan ser Campeona de España, Campeona de Europa y Campeona del Mundo PS-P2 (Prone 2), consolidándose como una de las deportistas más destacadas de esta disciplina.

Por su parte, el reconocimiento al mejor deportista individual masculino ha sido otorgado a Rubén Roldán, quien ha alcanzado notoriedad internacional por sus hitos vinculados al ámbito de los récords deportivos y desafíos físicos de alto rendimiento. Roldán ha logrado situarse en posiciones destacadas dentro del libro Guinness de los récords por sus marcas y retos, lo que le ha valido un importante reconocimiento mediático y deportivo.

Su trayectoria, basada en la superación personal y la búsqueda de la excelencia, le ha llevado a ser considerado una figura de referencia dentro del deporte de retos extremos y exhibiciones físicas. Este joven referente malagueño del parkour paralímpico del Rincón de la Victoria, ha entrado en el libro Guinness de los Récords 2026 uniéndose al grupo de doce españoles destacados este año, compartiendo reconocimiento con grandes figuras como Rafa Nadal o Aitana Bonmatí.

ASUN BATISTA Y ALBERTO DÍAZ, RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA

Por otro lado, en la categoría de trayectoria profesional, la Diputación distinguirá a dos deportistas malagueños con carreras especialmente exitosas. Uno de ellos es Alberto Díaz, jugador y capitán del Unicaja Baloncesto, que ha sido pieza clave en los éxitos recientes del club.

Internacional con la selección española, Díaz formó parte del combinado nacional que conquistó el Eurobasket 2022, además de lograr títulos como la Basketball Champions League, la Copa del Rey o la Supercopa Endesa con el conjunto malagueño.

Junto a él será reconocida Asun Batista, jugadora de balonmano playa con una destacada trayectoria en la selección española. Batista ha conseguido importantes éxitos internacionales, entre ellos medallas en campeonatos de Europa y del mundo, contribuyendo al crecimiento y visibilidad de esta modalidad deportiva en España y consolidándose como una de sus referentes.

MARI CARMEN BAREA Y DAMIÁN QUINTERO, EMBAJADORES DE LA PROVINCIA

Por último, la Diputación Provincial de Málaga nombrará embajadores de la provincia a la jugadora de Hockey Maria del Carmen Barea, oro en Barcelona 92, y al karateka Damián Quintero, plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Ambos serán reconocidos por haber llevado el nombre de la provincia de Málaga a lo más alto del panorama deportivo siendo los mejores embajadores de la provincia a nivel mundial.