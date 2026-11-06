La Seguridad Social tramita 12.489 permisos por nacimiento y cuidado de menor entre enero y septiembre en Málaga

Archivo - Foto detalle de la mano de un menor. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha tramitado 12.489 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en los primeros nueve meses de 2026 en la provincia de Málaga, de las que 5.994 correspondieron al primer progenitor, habitualmente la madre, y 6.495, al segundo progenitor, normalmente el padre.

El gasto en la prestación por nacimiento y cuidado de menor entre enero y septiembre de este año en Málaga fue de 105.557.738 euros, lo que representa el 18,8% del gasto en Andalucía, que ascendió a 561.106.732 euros correspondientes a 69.139 prestaciones, según ha indicado la Subdelegación del Gobierno en Málaga en un comunicado.

En España, la Seguridad Social tramitó en este mismo periodo de tiempo 374.638 prestaciones que supusieron un gasto de 3.564 millones de euros (3.564.833.539 euros).

La duración media de las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor activas en Málaga entre enero y septiembre ha sido de 115,13 días de media, por encima de la media nacional que se situó en 114,85 días. Las mujeres disfrutaron de una media de 117,50 días de prestación y los hombres, de una media de 112,93.

EXCEDENCIAS POR CUIDADO DE HIJO, MENOR ACOGIDO O FAMILIAR

Por otro lado, el número de excedencias dadas de alta en estos nueve meses del año en la provincia malagueña fue de 1.506, de las que 1.210 correspondieron a mujeres, el 80%, y 296 a hombres. Las excedencias por cuidado de hijo, menor acogido o familiar se incrementaron en Málaga entre enero y septiembre de este año un 3,22 por ciento respecto al mismo periodo del 2025.

En este periodo, se han registrado 5.435 excedencias en Andalucía, un 7,33% más que el año anterior, de las que 4.470 fueron mujeres y 965, hombres. En España, la cifra se elevó a 44.260 --de las que 36.319 fueron de mujeres y 7.941 de hombres--.

Los trabajadores y trabajadoras pueden solicitar excedencia para atender a hijos o menores acogidos o para el cuidado de otros familiares. Los tres primeros años de excedencia para el cuidado de un hijo o menor acogido tienen la consideración de periodo de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad.

También se considera efectivamente cotizado, a efectos de esas prestaciones, el primer año de excedencia para el cuidado de otros familiares.

PERMISO DE NACIMIENTO

Por otro lado, han señalado que, con el objetivo de mejorar la protección para progenitores y menores y el derecho a la conciliación familiar y laboral, en julio de 2025 se aprobó la ampliación en tres semanas del permiso de nacimiento y cuidado de menor, que pasó de 16 a 19 semanas y, en el caso de las familias monoparentales, a 32 semanas.

En concreto, 17 semanas, de igual duración e intransferibles entre ambos progenitores, y 28, en el supuesto de familias monoparentales, podrán disfrutarse durante los primeros 12 meses del bebé, o, en el caso de adopción, guarda o acogimiento familiar, en el primer año, a partir de la resolución judicial o administrativa; en periodos semanales o de forma acumulada.

Además, las familias podrán disfrutar de dos semanas adicionales de permiso para el cuidado del menor, cuatro en el caso de monoparentales, de forma flexible hasta que el hijo o la hija cumpla los ocho años.

A ello se podrán acoger retroactivamente las familias cuyos hijos hayan nacido a partir del 2 de agosto de 2024. Este derecho podrá solicitarse a partir del 1 de enero de 2026.

La cuantía de estas prestaciones es equivalente al 100% de la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo de inicio del descanso.