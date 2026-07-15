Seis detenidos por robo, tráfico de drogas y receptación de efectos en Valle del Guadalhorce

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha llevado a cabo la denominada operación 'Encore' en la que han detenido a seis personas por su vinculación en los robos cometidos en varias localidades del Valle del Guadalhorce, en la provincia de Málaga, durante los últimos meses.

La investigación se inició el pasado mes de marzo tras un notable aumento de los robos con fuerza cometidos en viviendas y comercios ubicados en las localidades malagueñas de Pizarra y Cártama, según ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Durante los meses de investigación se constató que el principal sospechoso de los hechos era un conocido delincuente de la zona, que acababa de salir de prisión tras cumplir condena por la comisión de hechos similares.

Este individuo usaba el mismo modus operandi para cometer los ilícitos, a través del escalo o usando herramientas de corte, siendo sus objetivos principales la sustracción de herramientas y maquinaria profesional y las placas solares de alto valor.

Tras la investigación, se vinculó al individuo con al menos 15 hechos delictivos, los investigadores se centraron en conocer el destino de los efectos sustraídos, logrando ubicar una vivienda en la localidad de Pizarra a la que el supuesto autor de los robos visitaba frecuentemente.

Así, tras varias semanas de gestiones operativas, los agentes lograron conocer que la citada vivienda podría ser utilizada como punto de venta de distribución de drogas y que los efectos sustraídos podrían ser intercambiados por droga, para ser posteriormente vendidos a terceras personas.

Con toda esta información y previa autorización judicial, los agentes procedieron al registro de la vivienda a principios del presente mes de junio. En su interior, se hallaron decenas de objetos sustraídos tales como, electrodomésticos, herramientas profesionales, placas solares, bicicletas de alta gama, dispositivos electrónicos, mobiliario doméstico o patines eléctricos, procediéndose a la detención de los dos moradores.

De igual manera, se confirmó que la vivienda era usada como punto de venta de droga ya que se aprehendieron 100 dosis preparadas para su venta de cocaína y heroína, 800 gramos de cocaína, 100 gramos de heroína, sustancias de corte, basculas, 8.000 euros en metálico y tres vehículos de alta gama.

Con la explotación de esta operación se ha logrado la detención de cuatro individuos por su supuesta participación en los robos y otros dos por la receptación de los efectos robados y por tráfico de drogas.

Además, se han esclarecido por el momento 25 delitos de robos cometidos en las localidades de Pizarra y Cártama. La investigación continúa abierta para determinar si existen más víctimas.

Los efectos sustraídos están siendo devueltos a sus legítimos propietarios. Los detenidos han sido puestos a disposición del titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 13 de Málaga, quien decretó el ingreso en prisión para cuatro de ellos. Esta operación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes a la Compañía de la Guardia Civil de Coín (Málaga).