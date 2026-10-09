Selwo Aventura y Selwo Marina conmemoran el Día Mundial de las Aves Migratorias

Archivo - Aves en Selwo en una imagen de archivo. - SELWO - Archivo

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las aves conforman una nutrida población dentro de los parques de Selwo Aventura y Selwo Marina. Por eso en estos parques cada día es una celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias, que tiene lugar en mayo y octubre.

ONU Medio Ambiente celebra de forma conjunta, desde 2018, dos jornadas dedicadas a las aves migratorias, haciéndolas coincidir con las dos grandes migraciones de aves en el mundo. La jornada de octubre está prevista para este sábado, 10 de octubre, a nivel global bajo el nombre de Día Mundial de las Aves Migratorias. El lema de este año, 'Cada ave cuenta: tus observaciones importan', han señalado desde el espacio en un comunicado.

La reducción de las poblaciones de insectos supone un impacto negativo en la existencia de las aves migratorias, que se nutren de ellos; tanto durante sus viajes como en épocas de reproducción son fuente de energía para estas especies. La agricultura intensiva y los pesticidas, así como la expansión urbana, amenazan la supervivencia de la población de insectos: alimento de las aves, fundamentales en su sistema inmunológico y, por tanto, en el éxito reproductivo.

Las aves son controladoras de plagas y juegan de hecho un papel crucial en la polinización. Entre los peligros a los que se enfrentan están los monumentales desechos que la acción humana deja en el entorno natural: un 90 % de las aves muere por comer plásticos. Cuidar de las especies de aves es nuestra responsabilidad como humanos.

CAÑÓN DE LAS AVES Y AVIARIO DE LOS TRÓPICOS

Han recordado que en el gran Cañón de las Aves de Selwo Aventura los visitantes pueden encontrarse a pie de paseo con especies como el Tántalo africano (Mycteria ibis), la Cigüeña de Abdim (Ciconia abdimii), el Gran pavón (Crax fasciolata) o el Ibis sagrado (Threskiornis aethiopicus). La Cigüeña de Abdim --la más pequeña de las especies de cigüeña--, realiza migraciones parciales, coincidiendo con las lluvias, formando grupos de hasta diez individuos.

La Avoceta (Recurvirostra avosetta) es una especie invernante/migratoria y reproductora que está en la Lista Roja de las Aves de España, con la categoría de Preocupación Menor. Otras aves migratorias que pueden verse en el zoo son el Ostrero euroasiático (Haematopus ostralegus) y el Porrón pardo (Aythya nyroca).

El Flamenco enano (Phoeniconaias minor), que cuenta con su propia instalación en el zoo, es una especie de presencia discreta en España, y viene desde el noroeste de África, según se ha registrado. En la presentación de aves de Selwo Aventura, que tiene lugar cada día en el Poblado Central, vemos en acción a águilas americanas, halcones y guacamayos.

MIGRACIONES Y TRAVESÍAS EN LAS ESPECIES DE SELWO MARINA

Por su parte, el aviario de Los Trópicos, en Selwo Marina, es una selva tropical en miniatura donde se pueden contemplar preciosidades como el Ibis escarlata, o el Tucán arasarí (Pteroglossus castanotis), así como el muy cuco Mochuelo de madriguera (Athene cunicularia).

La charla educativa de aves exóticas se celebra cada día en La Hondonada, y en ella se puede disfrutar del majestuoso vuelo de algunas de las especies de aves más carismáticas de América del Sur, como el Tucán toco. El Ibis escarlata no migra en el sentido tradicional de migraciones con grandes distancias cada año, en cambio sí que es una ave que migra desde las zonas costeras a las zonas húmedas del interior, dependiendo de la estación del año.

Los pingüinos Macaroni, habitantes de este zoo, que cuenta con el único pingüinario de Andalucía, se distribuyen en las aguas antárticas y subantárticas, viajan buscando alimento tras la época de reproducción, realizando largas travesías, a menudo a miles de kilómetros desde sus colonias de cría.

El pingüino Magallanes, por su parte, migra hacia el norte, tras la temporada de cría en la Patagonia, llegando hasta Brasil y Uruguay, con el propósito de alimentarse, mientras que el Pingüino rey, si bien no migra en el sentido tradicional, sí que realiza importantes viajes durante el año.

En su habitat natural, mientras los polluelos crecen, los pingüinos adultos se turnan para salir a buscar comida a mar abierto. Estos viajes pueden durar semanas o incluso meses, se les puede ver en el Océano Austral.