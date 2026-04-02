Semana Santa Málaga 2026: horarios y recorridos de los tronos este Jueves Santo

Archivo - El tercio Duque de Alba II de la Legión, con sede en Ceuta, en un momento del traslado del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, conocido como Cristo de Mena, a su trono. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Jueves Santo, una de las jornadas más emblemáticas de la Semana Santa de Málaga, transforma la ciudad en un escenario de devoción y arraigo popular, con la salida de algunas de sus imágenes más veneradas. Ocho cofradías recorren las calles en este día: Sagrada Cena, Viñeros, Vera+Cruz, Santa Cruz, Mena, Zamarrilla, Misericordia y Esperanza.

Entre los momentos más destacados figuran la estrecha vinculación de la cofradía de Mena con La Legión —cuyo tradicional desembarco en el puerto precede a la procesión— y el paso de la Esperanza, que avanza sobre alfombras de romero, dejando algunas de las estampas más aplaudidas por los fieles y amantes de la Semana Santa. A continuación se muestra el horario y recorrido de cada uno de los tronos que procesionarán durante la jornada:

Hermandad de la Sagrada Cena.

Salida del templo: 17,00 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 17,40 horas

Salida de Recorrido Oficial: 19,50 horas

Entrada en el templo: 22,55 horas

Itinerario: Casa Hermandad, Puerta Nueva, Compañía, Fajardo, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Calderería, Plaza de Uncibay, Casapalma, Cárcer, Álamos, Carretería, Tribuna de los Pobres, Puerta Nueva y Casa Hermandad.

Hermandad de Viñeros.

Salida del templo: 17,15 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 18,35 horas

Salida de Recorrido Oficial: 20,45 horas

Entrada en el templo: 22,50 horas

Itinerario: Iglesia de la Aurora y Divina Providencia, Andrés Pérez, Carretería, Tribuna de los Pobres, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Molina Lario, Torre Sur, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B., Patio de los Naranjos, Císter, San Agustín, Duque de la Victoria, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Santa Lucía, Plaza de Jesús de la Pasión, Santa Lucía, Comedias, Nosquera, Carretería, Biedmas, Plaza de los Viñeros y Casa Hermandad.

Hermandad de la Santa Cruz.

Salida del templo: 17,35 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 19,25 horas

Salida de Recorrido Oficial: 21,35 horas

Entrada en el templo: 23,45 horas

Itinerario: Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri, Plazuela Cristo de la Sangre, Gaona, Guerrero, Dos aceras, Carretería, Álamos, Puerta de Buenaventura, Plaza del Teatro, Comedias, Santa Lucía, Plaza de Jesús de la Pasión, Santa Lucía, Granada, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B., Patio de los Naranjos, Císter, San Agustín, Plazuela de Jesús Castellanos, Granada, Plaza de la Merced, Madre de Dios, Montaño, Plaza de Montaño, Guerrero, Gaona, Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre y Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri.

Reales Cofradías Fusionadas.

Salida del templo: 19,00 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 19,55 horas

Salida de Recorrido Oficial: 22,05 horas

Entrada en el templo: 01,15 horas

Itinerario: Iglesia de San Juan, Calderón de la Barca, Fernán González, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia SICB, Patio de los Naranjos, Císter, San Agustín, Duque de la Victoria, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Santa Lucía, Plaza de Jesús de la Pasión, Santa Lucía, Comedias, Nosquera, Muro de las Catalinas, Arco de la Cabeza, Plazuela Virgen de las Penas, Pozos Dulces, Compañía, Fajardo, Fernán González, Calderón de la Barca e Iglesia de San Juan.

Congregación de Mena.

Salida del templo: 18,55 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 20,20 horas

Salida de Recorrido Oficial: 22,35 horas

Entrada en el templo: 02,10 horas

Itinerario: Casa Hermandad, Plaza Fray Alonso de Santo Tomás, Plaza Legión Española, San Jacinto, Puente de la Esperanza, Prim, Atarazanas, Plaza Arriola, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, , Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Calderería, Plaza de Uncibay, Méndez Núñez, Tejón y Rodríguez, Carretería, Tribuna de los Pobres, Pasillo de Santa Isabel, Pasillo Atocha, Manuel José García Caparros, Puente de la Esperanza, Hilera, Glorieta de Lola Carrera, Cerezuela, Plaza Legión Española, Plaza Fray Alonso de Santo Tomás y Casa Hermandad.

Hermandad de Zamarrilla.

Salida del templo: 19,30 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 21,35 horas

Salida de Recorrido Oficial: 23,50 horas

Entrada en el templo: 04,15 horas

Itinerario: Ermita de Zamarrilla (Casa Hermandad), Martínez Maldonado, Mármoles, Puente de la Aurora, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Calderería, Plaza de Uncibay, Méndez Núñez, Tejón y Rodríguez, Carretería, Tribuna de los Pobres, Pasillo de Santa Isabel, Puente de la Aurora, Mármoles, Martínez Maldonado y Casa Hermandad.

Cofradía de la Misericordia.

Salida del templo: 19,50 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 22,25 horas

Salida de Recorrido Oficial: 00,45 horas

Entrada en el templo: 04,00 horas

Itinerario: Casa Hermandad, La Serna, Ancha del Carmen, Avenida de la Aurora, Puente de la Misericordia, Pasaje Linaje, Alameda de Colón, Alameda Principal, Ordoñez, Atarazanas, Plaza Arriola, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Strachan, Marqués de Larios, Liborio García, Mesón de Vélez, Doctor Felipe Sánchez de la Cuesta y Alarcón, Antonio Baena Gómez, Martínez, Puerta del Mar, Córdoba, Vendeja, Pasaje Linaje, Puente de la Misericordia, Avenida de la Aurora, Ancha del Carmen, La Serna y Casa Hermandad.

Archicofradía del Paso y la Esperanza.

Salida del templo: 21,45 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 23,10 horas

Salida de Recorrido Oficial: 01,35 horas

Entrada en el templo: 03,45 horas

Itinerario: Basílica del Paso y la Esperanza, Glorieta Lola Carrera, calle Hilera, Puente de la Esperanza, Manuel José García Caparrós, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especerías, Plaza de la Constitución, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Molina Lario, Torre sur, Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa, Marqués de Larios, Marín García, Dr. Don Felipe Sánchez de la Cuesta y Alarcón, Antonio Baena Gómez, Martínez, Puerta del Mar, Plaza de Félix Saénz, Sagasta, Plaza de Arriola, Atarazanas, Prim, Puente de la Esperanza, Hilera, Glorieta de Lola Carrera y Basílica del Paso y la Esperanza.