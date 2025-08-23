Serafín Zubiri actuará con la banda municipal en Estepona (Málaga) en tributo a Miguel Ríos

Cartel del concierto de Serafín Zubiri y la banda municipal de Estepona. - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA.

ESTEPONA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento malagueño de Estepona ha informado de que el cantante Serafín Zubiri ofrecerá un nuevo concierto el próximo domingo, 24 de agosto, a las 21.00 horas, en la plaza del Ajedrez, con acompañamiento musical de la banda municipal de Estepona, bajo la dirección de José Antonio López Camacho.

El Consistorio ha destacado en un comunicado que en este espectáculo de rock, que lleva por título 'Bienvenidos', el artista navarro pretende reconocer y ensalzar el "impresionante legado musical del artista Miguel Ríos, quien, para el artista, es el máximo exponente como referente artístico del rock de habla hispana".

Zubiri ha hecho una criba "exhaustiva buceando por la amplia discografía de Miguel Ríos para elegir las canciones que entiende más emblemáticas y representativas de su dilatada trayectoria profesional".

Así, interpretará canciones como 'Bienvenidos', 'El rock de una noche de verano', 'El blues del autobús', 'No estás sola', 'Santa Lucía', 'Rocanrol Bumerang', 'Himno a la Alegría', entre otras muchas, configuran esta propuesta artística.

Con este concierto, la banda municipal de Estepona clausura la temporada de 'Conciertos de Verano', a la vez que pone en valor su "versatilidad para abordar todo tipo de estilos musicales".

Durante las seis actuaciones del ciclo estival, que arrancó el pasado 20 de julio, la banda ha interpretado más de medio centenar de obras, entre pasodobles, bandas sonoras de series de televisión y de películas, grandes obras clásicas y musicales, zarzuelas, música popular moderna, según el mencionado comunicado.