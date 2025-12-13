Sierra de las Nieves adjudica trabajos de transición digital del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino

Sierra de las Nieves adjudica los trabajos de transición digital dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino - MANCOMUNIDAD SIERRA DE LAS NIEVES

MÁLAGA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves ha adjudicado el contrato de servicios para la ejecución de las actuaciones del Eje de Transición Digital del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Sierra de las Nieves, Parque Nacional'.

Este paquete de trabajos, dotado con un presupuesto de 260.976,79 euros, permitirá que a lo largo de 2026 se pongan en marcha nuevas herramientas digitales al servicio de los municipios, del tejido empresarial y de las personas que visitan el territorio.

El contrato se enmarca en el PSTD 'Sierra de las Nieves, Parque Nacional', aprobado por un total de 3.915.000 euros, que prevé la puesta en marcha de 33 actuaciones transformadoras del modelo turístico repartidas entre cuatro ejes programáticos: Transición verde y sostenible, Mejora de la eficiencia energética, Transición digital y Competitividad turística, han indicado en un comunicado.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves y alcalde de Istán, José Miguel Marín, ha destacado que "con la puesta en marcha de estos trabajos damos un paso decisivo en la modernización digital del destino".

"Queremos que la Sierra de las Nieves se conozca mejor, se entienda mejor y se disfrute mejor también en los entornos online, poniendo siempre en el centro la conservación de nuestros valores naturales y culturales y el bienestar de quienes vivimos aquí", ha agregado.

Marín ha añadido que "la transición digital es una oportunidad para reforzar la cohesión del territorio bajo una misma marca, mejorar la información que reciben las personas visitantes y ayudar a las pequeñas empresas turísticas a ganar visibilidad y abrir nuevas vías de comercialización de sus productos y servicios".

Las actuaciones ahora adjudicadas corresponden al Eje 3 'Transición digital' y tienen como objetivo modernizar la presencia online del destino, mejorar la información y la experiencia de las personas visitantes y facilitar nuevas herramientas de trabajo a los ayuntamientos y a las empresas turísticas.

En concreto, el contrato reúne la creación de un nuevo portal web turístico comarcal, el desarrollo de una aplicación móvil de itinerarios, la implantación digital de la marca de territorio 'Sierra de las Nieves', la generación de contenidos digitales y un programa de promoción y comunicación turística en entornos digitales.

El nuevo portal web turístico de la Sierra de las Nieves se concibe como la puerta de entrada digital al Parque Nacional y a su entorno, integrando de manera coherente la oferta de los municipios que forman parte de la Mancomunidad.

La web ofrecerá información ordenada y accesible sobre recursos naturales y culturales, empresas y servicios turísticos, equipamientos e infraestructuras, así como propuestas de productos y experiencias, con el objetivo de facilitar la planificación de la visita y favorecer un turismo respetuoso con el medio.

Asimismo, de forma complementaria, la app de itinerarios permitirá disponer en el móvil de la red de senderos y rutas del destino, con información técnica y práctica, recomendaciones de seguridad, avisos y puntos de interés vinculados a cada recorrido.

Esta herramienta facilitará la conexión entre itinerarios, recursos próximos y servicios turísticos, mejorando la experiencia en el territorio y favoreciendo estancias más largas y distribuidas por los distintos municipios.

La implantación digital de la nueva marca de territorio 'Sierra de las Nieves' será otra de las piezas centrales del contrato. Esta línea de trabajo permitirá trasladar a los soportes online la identidad del Parque Nacional y de su entorno, reforzando una imagen común y reconocible para el conjunto de la comarca.

Se desarrollarán las aplicaciones digitales necesarias, así como las pautas para su uso por parte de ayuntamientos, empresas y entidades colaboradoras, de forma que la marca se convierta en un elemento tractor de la promoción turística.

El contrato incluye, además, la creación de contenidos multimedia, mediante el cual se ordenarán y producirán fotografías y materiales audiovisuales que podrán utilizarse en la web, la app y las campañas de difusión del destino.

Imágenes y vídeos servirán para mostrar la diversidad de paisajes, fiestas, patrimonio y propuestas de ocio vinculadas a la Sierra de las Nieves, con criterios de calidad, accesibilidad y coherencia con la nueva marca.

Por último, se ha previsto un programa específico de promoción turística y comunicación digital que contemplará acciones de posicionamiento online, campañas, colaboración con agentes del sector y generación de materiales digitales de apoyo. Este bloque de trabajo incorporará también la celebración de eventos y el apoyo a la asistencia a ferias turísticas.

La Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino responde a dos grandes objetivos generales: apoyar a los destinos turísticos, cualquiera que sea su escala y el tipo de demanda al que responden, en su proceso de transformación hacia polos de innovación capaces de integrar la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial en su oferta; y alcanzar, mediante los distintos instrumentos de intervención, una mayor cohesión territorial, no solo relacionando la oferta y los destinos de cada territorio, sino creando también conexiones entre destinos de distintas regiones.