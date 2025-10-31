Siete detenidos en Alicante y Málaga al desarticular una red de contrabando internacional de tabaco y gas de la risa

Operación conjunta de la Agencia Tributaria y Policía Nacional en la que se ha desarticulado una organización criminal dedicada al contrabando internacional de tabaco y ‘gas de la risa’. - AEAT

MÁLAGA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operacion conjunta con la Policia Nacional, ha desarticulado una organizacion criminal dedicada al contrabando internacional de tabaco y de oxido nitroso, conocido como gas de la risa. Hay siete detenidos en Alicante y Málaga y se han intervenidos mas de 2,5 millones de cigarrillos que transportaban en un camion trailer y 5.200 litros de dicho gas durante un registro en una nave industrial de Málaga.

Seis personas fueron detenidas en Alicante y otra en Málaga. Del total, cinco arrestados han ingresado en prisión provisional, han informado ambos cuerpos en una nota, en la que detallan que la operación se inició el pasado mes de mayo tras detectarse una red compuesta por ciudadanos del este de Europa y espanoles que empleaban una empresa de transporte internacional para ocultar mercancías ilícitas entre carga legal.

Tras varios meses de vigilancia, el pasado mes de septiembre, los investigadores interceptaron un camión en la provincia de Alicante cuando varios miembros de la red realizaban labores de descarga. En el interior del semirremolque fueron localizados diez pallets con 128.000 cajetillas de tabaco de contrabando, con un valor en el mercado de 753.466 euros, lo que suponía un fraude fiscal de más de 575.000 euros.

En ese momento se procedió a la detención de seis personas que participaban en la descarga y custodia del vehículo. De forma paralela, en la provincia de Málaga se arrestó al principal investigado, propietario de los camiones utilizados por la organización.

En el registro de su domicilio y una nave industrial se hallaron 2.592 botellas de óxido nitroso, conocido popularmente como 'gas de la risa', que sumaban 5.184 litros. Durante la operación, además, se han intervenido 2.100 euros en efectivo y 40.000 euros en billetes falsos.

En el desarrollo de la investigación se constató que supuestamente la organización realizaba transportes legales hacia Francia y otros países centroeuropeos, lo que dificultaba su detección. No obstante, los agentes observaron cómo, en algunos viajes, dejaban huecos en el interior de los remolques para, presuntamente, introducir efectos ilícitos, cubriéndolos posteriormente con mercancía regular.

Los movimientos de los investigados fueron documentados mediante dispositivos de vigilancia y medios técnicos de grabación facilitados por Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, confirmándose así la supuesta estructura y operativa de la organización.

Los siete arrestados fueron puestos a disposición de juzgados de Instrucción de Guardia de Alcoy y Málaga, desde donde se decretó el ingreso en prisión provisional de cinco de ellos. La investigación continúa abierta para determinar la procedencia de los efectos intervenidos y la vinculación de la empresa de transporte con otras actividades ilícitas en el ámbito internacional.