Siete detenidos tras caer un grupo dedicado a la estafa de alquileres de pisos turísticos en Málaga

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MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado un grupo criminal dedicado a la estafa de alquileres de pisos turísticos en Málaga. Se estima en 150.000 euros el volumen de lo defraudado, mientras que por el momento el número de afectados ronda la veintena. Así, hay siete personas detenidas y otras tres han sido investigadas por delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales.

El modus operandi consistía en la modalidad de alquileres falsos. Al parecer, los autores contrataban por un día pisos turísticos para, a continuación, realquilarlos como pisos de larga duración.

La investigación, llevada a cabo por parte de la Comisaría de Distrito Centro de Málaga tras la recepción de varias denuncias, ha logrado la detención de siete personas y otras tres han sido investigadas por su presunta implicación en los delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Para los detenidos la estafa estaba totalmente consolidada, no solo por la ejecución de la misma sino por el reparto de roles entre los miembros de la organización. Buscaban viviendas turísticas a través de portales de alquileres y grupos de contactos de mensajería instantánea, alquilaban los pisos turísticos como residencias de larga duración y cobraban reservas y fianzas por adelantado mediante bizum y transferencia bancaria.

Asimismo, han destacado que llegaban a alquilar el mismo piso a varias personas distintas incluso el mismo día. Para llevar a cabo esta investigación los agentes conocieron in situ esta modalidad de estafa conociendo de primera mano tentativas de alquileres fraudulentos, localizando los pisos y personándose en ellos para detectar e identificar a los responsables. Para la detención de los sospechosos se establecieron distintos operativos policiales frustraron múltiples estafas a interesados que acudían a reservar las viviendas y que iban a convertirse en nuevas víctimas. Asimismo, los investigadores lograron identificar a los miembros y definir con claridad su papel dentro de la organización.

La red criminal estaba asentada en la Costa del Sol, y su cabecilla operaba desde Tailandia, planificando y coordinando las operaciones fraudulentas, además de reclutar a miembros que se encargaban de la ejecución material de la estafa.

PAPELES DEFINIDOS

Un responsable principal era el encargado de publicar anuncios en distintas redes sociales y concertaba las entrevistas mediante aplicaciones de mensajería instantánea, a renglón seguido coordinaba a los encargados de mostrar los pisos.

Esta persona es uno de los investigados y operaba desde el extranjero, Tailandia, usando infinidad de líneas telefónicas para dificultar la detección de anuncios y de los implicados en la trama, tejiendo un entramado de cuentas bancarias y operando con criptomonedas para blanquear el capital obtenido en las estafas.

Otro de los detenidos coordinaba tareas operativas en España, recogiendo el dinero obtenido y trasladando fondos a la localidad de Benalmádena (Málaga).

Además hacía llegar las llaves de los pisos para que los colaboradores o las personas estafadas accedieran a las viviendas. Dentro de esta organización, otro de los detenidos recibía dinero en efectivo en Benalmádena para convertirlos en criptoactivos.

En un escalón más bajo de la organización destacan dos miembros cuya función era la de enseñar los pisos como si fueran propios y cobrar las reservas y las fianzas a las víctimas, eran la cara de la estafa y ambos sabían perfectamente que los inmuebles no les pertenecían y que formaban parte un entramado mucho más complejo. Asimismo destacan otros colaboradores usados para tareas operativas y recogida de dinero.

Por otro lado, han indicado que dado el volumen de la actividad que llevaban a cabo los defraudadores enseñando el mismo piso a una amplia variedad de personas, los investigadores prevén la aparición de nuevas víctimas, así como del aumento significativo de la cantidad defraudada, que por el momento asciende a 150.000 euros. De las diligencias entiende la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, Plaza 9.