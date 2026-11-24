Siete detenidos en varias operaciones contra la venta al menudeo de drogas en Málaga - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han dado un importante golpe al menudeo de drogas en Málaga capital. En el mes de octubre se han llevado a cabo varios operativos por parte de los grupos de investigación de las distintas Comisarías de Distrito, la mayoría desarrollados en la zona este y norte de la ciudad.

Fruto de las pesquisas policiales se han detenido a siete personas, cinco hombres y dos mujeres, por su presunta responsabilidad en delitos de tráfico de drogas, receptación y defraudación de fluido eléctrico, según el grado de implicación en los hechos por parte de los investigados.

En los registros se han intervenido gran cantidad de sustancias estupefacientes, principalmente heroína y cocaína, dinero en efectivo, varios vehículos y hasta un arma simulada. La autoridad judicial competente ha decretado el ingreso en prisión provisional de cuatro de los arrestados, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La Comisaría Provincial hace balance de los últimos operativos en materia de pequeño tráfico de drogas. En concreto, la operación Ternero se saldó con tres detenidos en El Palo.

Esta operación, llevada a cabo en dos fases por el Grupo I de Investigación de la Comisaría de Distrito Oeste, se desarrolló en la zona este de la capital, donde se localizó a un individuo que distribuía heroína. Los investigadores observaron cómo realizaba transacciones unas veces en la vía pública, con la habitual presencia de toxicómanos, y en ocasiones en su propio domicilio.

En el momento de su detención, portaba dos paquetes de plástico de grandes dimensiones, que contenían 28 envoltorios mono dosis de heroína, han señalado.

Así, durante la segunda fase de la operación, y tras numerosas pesquisas, se logró identificar y detener también a otras dos personas, un hombre y una mujer --pareja sentimental--, quienes se encargaban de abastecer sustancias estupefacientes al primero de los investigados, así como a otros puntos de venta en el barrio de El Palo.

En el transcurso de un registro domiciliario se localizaba un garaje donde estacionaban los vehículos utilizados en los desplazamientos, interviniéndose 250 gramos de heroína, distribuidos en distintos envoltorios que contenían 70 papelinas ya confeccionadas para su distribución.

También fueron incautados los vehículos utilizados en los desplazamientos para las transacciones ilegales, tanto un turismo como una motocicleta, más de 3.000 euros en efectivo y utillaje para la confección de las papelinas. Dos de los tres detenidos ingresaron en prisión provisional por orden de la autoridad judicial competente.

OPERACIÓN 'TURQUESA': PUNTO DE VENTA DE COCAÍNA BASE EN LA PALMILLA

Por otro lado, desde la época estival, el Grupo I de Investigación de Norte llevaba a cabo un operativo que culminaba recientemente con la desarticulación de un punto de venta de droga muy activo en el barrio de La Palmilla.

La complejidad de esta investigación erradicó en la dificultad para los agentes de poder realizar las vigilancias y seguimientos en la zona, al tratarse de una zona peatonal, y en la que vivían numerosos familiares en las proximidades al domicilio de los principales investigados.

Conforme fue avanzando la investigación, los policías constataron la venta de droga, principalmente de cocaína base para fumar --estupefaciente altamente adictivo y perjudicial para la salud--, alcanzando el caso su fase de explotación.

La operación denominada 'Turquesa' culminó con la desarticulación de un punto de venta de droga en La Palmilla, que conllevó la detención de un varón y una mujer en relación con los delitos de tráfico de drogas, receptación y defraudación de fluido eléctrico.

En el registro domiciliario se realizó la incautación de una docena de gramos de cocaína base, más de 1.000 euros en efectivo, un arma de fuego simulada, cuatro botes de pastillas variadas, y útiles para la manipulación, corte y envasado de la droga en pequeñas dosis. También se intervino un patinete eléctrico, el cual figuraba como sustraído en las bases de datos policiales.

COCAÍNA OCULTOS EN UN GARAJE

Por otro lado, en el marco de la operación llamada 'Calimero', el Grupo I de investigación de la Comisaría de Distrito Norte desmanteló una guardería de cocaína en un garaje de la zona norte.

La investigación se centró en un sospechoso ya conocido por los agentes. Tras obtener información sobre las acciones del investigado relacionadas con el menudeo de droga, detectaron cómo hacía uso de una plaza de garaje, que no era de su propiedad, para el negocio ilícito.

En el momento que los policías observaron lo que podría ser una transacción ilegal, que precipitó la actuación de la Policía Nacional, se practicó la detención del sospechoso al frente del punto de venta, localizándose en una motocicleta estacionada dentro del garaje más de dos kilogramos de cocaína "en roca".

Posteriormente se practicó un registro en su vivienda y también en una caravana, incautándose tres paquetes de cocaína de unos 18 gramos y 54 dosis ya preparadas para su distribución.

Dicha persona, una vez se finalizaron las correspondientes diligencias policiales, se puso a disposición judicial, que decretó su ingreso en prisión preventiva.

VENTA TELEFÓNICA DE HEROÍNA EN EL PALO

Asimismo, el grupo de investigación de la Comisaría de Distrito Este tuvo conocimiento de la existencia de un sujeto que presuntamente se dedicaba al menudeo de droga en el barrio de El Palo.

El modus operandi del investigado consistía en la compraventa vía telefónica. Así, recibía llamada con la solicitud de compra por parte de los clientes y concertaba con ellos el punto de encuentro para el intercambio del dinero por la sustancia estupefaciente.

Los investigadores también pudieron constatar que el investigado adoptaba numerosas medidas de seguridad, e incluso utilizaba a terceras personas para advertirle de la presencia policial en la zona, siendo estos los conocidos como "aguadores", si bien, estos avisos los realizaban también vía telefónica.

Realizadas las numerosas gestiones y vigilancias, se consiguió identificar al investigado, procediendo a su detención, así como a la intervención de más de 33 gramos de heroína, 610 euros de dinero en efectivo y su teléfono móvil, herramienta principal en su actividad ilícita. Tras su puesta a disposición judicial, el detenido ingresó en prisión provisional.