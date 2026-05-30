Siete empresas optan a la remodelación del campo de fútbol de La Cala de Mijas

Proyecto campo futbol La Cala de Mijas. - AYUNTAMIENTO MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha recibido ofertas de siete constructoras para la ejecución de las obras de ampliación y remodelación del campo de fútbol de La Cala. Este proyecto tiene un presupuesto de 10,3 millones de euros e incluye, además del cambio de césped en una primera fase, un nuevo edificio con gradas cubiertas, cafetería y vestuarios; y la mejora de la urbanización exterior y el aparcamiento, junto al arreglo del vial exterior colindante.

Así lo han informado en una nota desde el Ayuntamiento, precisando que en concreto, las siete empresas que han presentado sus ofertas en tiempo y forma son Sando, SAU; Gestión y Ejecución de Obra Civil, SAU; Guamar, SA; Innovaciones Técnicas y Recursos Constructivos, SA; Servimar 2008, SLU; la unión temporal de empresas (UTE) formada por Jiménez y Carmona, SA, Herysan 2007, SL y Sardalla Española, SA; y la UTE formada por Grulop 21, SL y AFC Construcciones y Contratas, SL.

Actualmente la delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento analiza la documentación presentada por cada una de las aspirantes para avanzar en el proceso de adjudicación de las obras, que tendrán un plazo de ejecución de 14 meses desde su inicio.

La sustitución del césped será la primera fase del proyecto y tiene un presupuesto concreto de 1.180.694 euros dentro del montante global. Se instalará uno de última generación que proporcionará mayor rendimiento y calidad, con alta resistencia a la abrasión y a los rayos ultravioletas, y que facilitará el control del bote y la rodadura del balón.

En cuanto al equipamiento deportivo, se contempla la sustitución de las porterías de fútbol 11 y de fútbol 7, éstas con ruedas para evitar la abrasión del césped por el rozamiento al abatirlas, así como nuevos banquillos de suplentes y árbitros; y banderines. También se recoge la renovación de las canalizaciones. El campo final resultante deberá tener medidas reglamentarias para un campo de primera división RFEF.

La adjudicataria estará obligada a garantizar, durante la ejecución de la primera fase --obras previstas de sustitución del césped--, la utilización de todas las demás instalaciones del complejo. Además, el uso provisional de las dependencias del campo no podrá interrumpir las obras previstas en la segunda y tercera fase del proyecto, que tendrán que ser plenamente compatibles con el uso del campo de juego.

Han explicado que la segunda fase de ejecución, relativa a la demolición del edificio actual y que ocupa vestuarios, almacén y cuarto de máquinas, se refiere a una propuesta funcional con graderío cubierto, accesos con taquillas, recepción y administración; sala de reunión, vestuarios con duchas y taquillas; almacén, baños públicos accesibles, cafetería; y terraza.

Asimismo, incluirá un espacio polivalente donde desarrollar prácticas deportivas complementarias como sala de entrenamiento y musculación. Toda esta parte del proyecto tiene un presupuesto concreto de 5,2 millones de euros.

El edificio nuevo tendrá gradas cubiertas, situadas en la planta superior, con capacidad para aproximadamente 960 personas sentadas y 11 plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Están diseñadas para garantizar una buena visibilidad del terreno de juego y proteger al espectador de las inclemencias meteorológicas.

En lo relativo a la reorganización exterior del espacio y la ampliación del aparcamiento, los trabajos tienen 523.624 euros de presupuesto. En este caso, la adjudicataria actuará sobre una superficie de más de 4.500 metros cuadrados para mejorar y hacer más cómodos los accesos.

Según ha incidido el Ayuntamiento, la empresa adjudicataria deberá presentar, antes de la firma del acta de replanteo e inicio de obra, un plan de actuación para la implementación de medidas, que se mantendrán durante la ejecución de la obra, que consigan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o incorporen medidas de ahorro y eficiencia energética y la utilización de fuentes renovables o la promoción del reciclado de los materiales.