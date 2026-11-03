UGT y CCOO Andalucía reafirman la huelga del 11N tras el accidente de Urda y piden a Feijóo "reconsiderar sus políticas"

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín; el secretario general de UGT Málaga, Antonio González; la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López; y el secretario general de CCOO Málaga, Fernando Cubillo, en un acto en Málaga.- UGT ANDALUCÍA

MÁLAGA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha defendido este martes, 3 de noviembre, en una asamblea preparatoria de la huelga general en Málaga junto a la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, y "numerosos delegados de la provincia", la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre y ha respondido a las declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha pedido a los sindicatos reconsiderar la movilización tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo).

"No creo que luchar por los derechos de la clase trabajadora, luchar por las personas, sea un error. Todo lo contrario", ha manifestado Martín, quien ha considerado que es el líder del Partido Popular quien debería "reconsiderar sus políticas y actuaciones respecto a las personas trabajadoras", según ha precisado el sindicato en una nota.

En este sentido, Martín ha criticado el voto contrario del PP a medidas en materia de vivienda y ha insistido en que "la huelga general no es contra nadie, sino que estamos a favor de las personas, a favor de la clase trabajadora y a favor de los derechos de esta sociedad".

Por su parte, López ha concretado que la huelga general "es una huelga en legítima defensa para que el conjunto de la clase trabajadora acumule fuerza, porque las empresas no tocan sus beneficios, pero nos están metiendo la mano en el bolsillo". "Lo hacen la gran banca, las grandes inmobiliarias o las grandes energéticas cada vez que vamos a comprar, a echar gasolina o a pagar el precio de nuestra vivienda", ha sostenido, tal y como ha indicado CCOO-A en una nota.

En contexto, estas declaraciones se han producido durante la atención a medios previa a la asamblea conjunta de delegados y delegadas de UGT y CCOO, celebrada en la Facultad de Ingenierías Industriales de la Universidad de Málaga (UMA), con la participación del secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín; el secretario general de UGT Málaga, Antonio González; la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López; y el secretario general de CCOO Málaga, Fernando Cubillo.

El encuentro se enmarca en los preparativos de la huelga general del 11 de noviembre, convocada bajo el lema 'Que la vivienda no se coma tu salario', con el objetivo de "exigir salarios dignos, viviendas asequibles, mejores condiciones laborales y servicios públicos de calidad".

López ha explicado que frente a los datos de los beneficios históricos que acumulan los seis bancos más importantes del país con más de 30.000 millones en lo que va de año, "no puede ser que los trabajadores paguemos la crisis y paguemos los desmanes que hacen las empresas". "No es posible que mientras que se incrementan los beneficios empresariales de las grandes empresas, los trabajadores y las trabajadoras veamos cómo no se suben los salarios y cómo se bloquean los convenios colectivos", ha detallado.

Durante su intervención, Martín ha advertido de que la clase trabajadora está sufriendo una pérdida continuada de poder adquisitivo como consecuencia del encarecimiento del coste de la vida y del bloqueo de la negociación colectiva.

"Los salarios de las personas trabajadoras están siendo secuestrados por la inflación, por una inflación galopante, y también por el bloqueo de la patronal de la CEOE", ha criticado. El dirigente sindical ha explicado que ambos factores están provocando que, pese a tener un empleo, cada vez resulte "más difícil afrontar los gastos básicos, especialmente el acceso a la vivienda".

Martín ha puesto el foco en la situación de la juventud, que se enfrenta a "enormes dificultades para emanciparse, acceder a una vivienda y desarrollar un proyecto de vida independiente". "Los jóvenes, además de no poder acceder a una vivienda, están en una situación de absoluta precariedad y se están viendo obligados a marcharse", ha lamentado.

El secretario general ha señalado que la vivienda, los salarios y la seguridad y salud en el trabajo constituyen tres de los principales ejes de la convocatoria de huelga. En materia de siniestralidad laboral, ha indicado que Andalucía ha alcanzado ya la cifra de cien personas fallecidas en accidentes laborales durante 2026, una realidad que ha considerado "inadmisible" y que "exige reforzar la prevención y la protección de la salud de las personas trabajadoras". "Nos sobran los motivos para ir a esta huelga general", ha afirmado.

En esta línea, Martín ha asegurado que existe un "creciente malestar social" ante unas condiciones económicas que impiden a numerosas familias llegar a fin de mes y acceder a una vivienda digna. "La sociedad y las personas trabajadoras han dicho basta. Hasta aquí hemos llegado. Ni un día más sin recuperar poder adquisitivo, ni un día más sin poder acceder al alquiler o a la compra de una vivienda", ha manifestado.

El dirigente sindical ha defendido que ese descontento debe traducirse en una respuesta colectiva el próximo 11 de noviembre, tanto mediante la huelga como a través de las manifestaciones convocadas. "Queremos un modelo social justo, un modelo de igualdad para esta tierra, para Andalucía y para España", ha subrayado.

Preguntado por las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, en relación con el accidente ferroviario de Urda, Martín ha reclamado "que se esclarezcan las circunstancias de la tragedia y se determinen las responsabilidades correspondientes".

"Lo que vamos a solicitar, y ya hemos solicitado, es que haya una investigación profunda que depure responsabilidades, que esclarezca las causas del accidente y que, por supuesto, se adopten medidas drásticas y contundentes para que estos accidentes tan graves no vuelvan a producirse", ha señalado. Asimismo, ha trasladado su "profundo pesar y solidaridad con las familias, amistades y personas allegadas de las víctimas del accidente".

Por su parte, el secretario general de UGT Málaga, Antonio González, ha criticado que la situación que atraviesa la clase trabajadora en España, Andalucía y, especialmente, en Málaga, "es insostenible". "Defender España es defender a su gente. No es posible que una economía crezca si quienes la levantan día a día no pueden acceder a un techo digno y tienen enormes dificultades para llegar a fin de mes", ha manifestado.

González ha explicado que el acceso a la vivienda constituye uno de los principales motivos de la huelga general, ante el "creciente malestar social provocado por los elevados precios del alquiler y las dificultades de acceso a una vivienda digna". En este sentido, ha hecho referencia al caso de Maricarmen como ejemplo del conflicto social generado por la situación de la vivienda. "La vivienda es un bien de uso, no un bien especulativo", ha defendido.

El responsable provincial ha criticado la presión de los fondos buitre y la especulación inmobiliaria, que, a su juicio, están dificultando el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución española, que reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. En este sentido, ha reclamado la construcción de un parque público de viviendas protegidas que permita responder a las necesidades de las familias trabajadoras de la provincia.

Finalmente, el secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, también se ha referido especialmente a la "complicada situación" que enfrenta la provincia en materia de vivienda. "Málaga tiene más de 150.000 viviendas vacías", ha advertido Cubillo, aclarando que "no estamos ante un problema de falta de vivienda, estamos ante un problema de planificación". En este sentido, ha afeado que el Consistorio malacitano "haya acordado por consenso con todos los grupos políticos medidas como paralización de la subasta de suelo público, y todavía no la haya implementado".