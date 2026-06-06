El sorteo extraordinario de Cruz Roja de la Lotería Nacional deja números premiados en Granada, Málaga y Huelva

Archivo - Foto de recurso de venta de Lotería Nacional. - Iván Terrón - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sorteo extraordinario de Cruz Roja de la Lotería Nacional ha dejado este sábado números premiados en distintos puntos de Andalucía, concretamente en las provincias de Granada, Málaga y Huelva donde estaban consignadas participaciones tanto del primer número premiado como del tercero en distintos puntos de venta.

Así, del primer premio correspondiente al 97.984, agraciado con 1.500.000 euros al número, estaban consignados billetes en la oficina de ventas de la Lotería Nacional ubicada en el Centro Comercial Alcampo de la ciudad granadina de Motril, así como en el punto de venta de la calle Torremolinos en el distrito de Churriana de la capital malagueña.

Asimismo, el tercer premio, que se ha correspondido con el 90.170, agraciado con 150.000 euros al número, estaba consignado en la administración número 1 de Albuñol (Granada), así como en un punto de venta de la localidad onubense de Valverde del Camino.