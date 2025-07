El sorteo del fin de semana de la ONCE del domingo deja en Campanillas más de 2,5 millones de euros

Juan Carlos Rodríguez vendedor de la ONCE que ha repartido suerte en Campanillas, en Málaga capital. - ONCE

MÁLAGA 7 Jul. (EUROPA PRESS) - El sorteo del fin de semana de la ONCE de este pasado domingo ha dejado en Campanillas, en Málaga capital, toda su suerte, con 54 cupones premiados con 20.000 euros cada uno y un cupón premiado con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, lo que suma un premio total de más de 2,5 millones de euros.

La suerte la ha dado Juan Carlos Rodríguez en la venta El Gloria. Rodríguez es vendedor de la ONCE desde 2019 y desde entonces es fiel a su cita con los clientes y trabajadores del establecimiento. "Lo que más feliz me hace es que esté tan repartido entre gente que me valora tanto", ha afirmado.

Así, ha añadido que "ya sé a quién le ha tocado porque son verdaderos amigos, y para un vendedor no hay nada más grande que ser capaz de ayudar a la gente que te valora así".

"Es una corriente de felicidad continua desde que me enteré", ha asegurado mientras sigue "al pie del cañón" en su mismo punto de venta. Además, ha confesado que la venta tiene algo de especial, "hay magia ahí".

Hace años su hermano, también vendedor de la ONCE, repartió otra serie completa premiada con el sorteo diario. "El trabajo que hacemos tiene sentido cada vez que premiamos la confianza en nosotros", ha dicho. "La gente trabajadora que renueva su ilusión cada día se merece este premio".

El cupón de este pasado domingo, 6 de julio, estaba dedicado además a las fiestas del Orgullo y la Diversidad del colectivo Lgtbi+. El sorteo dejó además otro Sueldazo en la Comunidad Valenciana.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Para este martes, 8 de julio, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 50 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos "de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La Organización mantiene "una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías".