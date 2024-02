MÁLAGA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las startups de Costa del Sol Tourism Hub, "referencia de innovación y sostenibilidad" en H&T. Ok Located, Biotonomy, Hotelbreak, Cicerone by iUrban, Roots N'Joy, Swap Your Travel, Turiscool, Bracelet, TECO Mobility y Novelingo Explore fueron las diez startups que estuvieron presentes en el estand de Turismo Costa del Sol, "con gran éxito de afluencia y reuniones realizadas".

Las empresas participantes se muestran "satisfechas" con el número de contactos realizados y han destacado la "gran calidad" en el perfil de los visitantes.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha señalado que "la presencia de estas empresas en un salón del prestigio de H&T ha sido para nosotros una enorme satisfacción que demuestra la apuesta de la entidad por el emprendimiento, la innovación y la sostenibilidad".

Las empresas del Tourism Hub mostraron sus propuestas destinadas a impulsar la industria turística y de hostelería desde un enfoque tecnológico. Las soluciones presentadas abarcan una amplia gama de áreas innovadoras, han indicado en un comunicado.

Entre ellas, OK Located destaca como una plataforma móvil y tecnológica que proporciona interactividad informativa a ciudadanos y turistas a través de señalética digital bluetooth. Biotonomy, por su parte, se especializa en soluciones basadas en la naturaleza para el desarrollo de edificios, centrándose en jardines verticales hidropónicos que ayudan a renaturalizar instalaciones hoteleras.

Hotelbreak ofrece un marketplace que permite a los hoteles promocionar experiencias en periodos de baja demanda, optimizando así el uso de sus espacios. Cicerone by iUrban es una solución tecnológica basada en inteligencia artificial que ofrece asistencia multilingüe y planificación de rutas a través de chatbots.

Roots N'Joy es una plataforma que facilita la organiz ación y venta de micro eventos gastronómicos y de ocio saludable. Swap Your Travel ofrece un marketplace digital para la compra y venta de viajes, fomentando la economía colaborativa y reduciendo el impacto de billetes no utilizados. Turiscool brinda formación online especializada para empresas del sector Horeca, con materiales elaborados por especialistas reconocidos en la industria.

Bracelit proporciona servicios a organizadores de eventos y gestores turísticos mediante dispositivos wearables con tecnología RFID o códigos QR.

TECO Mobility ofrece soluciones de movilidad basadas en vehículos eléctricos adaptadas a las necesidades de alojamientos turísticos. Por último, Novelingo Explore se especializa en el desarrollo de aplicaciones y videojuegos que promueven el turismo en destinos específicos, aprovechando las últimas tendencias tecnológicas para ofrecer experiencias educativas y divertidas.

COSTA DEL SOL TOURISM HUB

El programa de aceleración empresarial Costa del Sol Tourism Hub está diseñado y dirigido por Turismo y Planificación Costa del Sol para impulsar la consolidación del tejido empresarial turístico, a través de un proceso de mentoring y consultoría estratégica.

La participación en H&T refleja el compromiso de Costa del Sol Tourism Hub y Turismo Costa del Sol con la innovación y la sostenibilidad en el sector turístico, así como su apoyo al desarrollo de startups emergentes en la provincia de Málaga.