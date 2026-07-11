Sting llega este lunes a Marenostrum Fuengirola (Málaga)

Archivo - Imagen de archivo de Sting. - Francisco Guerra - Europa Press - Archivo

FUENGIROLA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El legendario cantante británico Sting vuelve este lunes a Marenostrum Fuengirola (Málaga) nueve años después de pisar por primera vez el escenario del ciclo de conciertos.

En esta nueva etapa, Sting presenta un formato de trío acompañado por su guitarrista Dominic Miller y el baterista Chris Maas, dando vida a un directo que recupera la esencia del sonido "que lo convirtió en una leyenda".

Así lo han asegurado desde la organización de Marenostrum Fuengirola, al tiempo que han precisado que la propuesta 'Sting 3.0' simboliza "un regreso a lo esencial: tres músicos sobre el escenario, una química única y un repertorio que abarca desde los himnos de The Police hasta los grandes éxitos de su carrera en solitario".

Cada actuación de esta gira ha sido descrita por la crítica internacional como una experiencia inmersiva que combina virtuosismo, emoción y una conexión directa con el público, han concluido en una nota.