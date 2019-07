Sting regresa este martes al escenario de Starlite Marbella en el marco de su gira europea 'My Songs'

Publicado 22/07/2019 17:32:50 CET

MÁLAGA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cantante británico Sting regresa este martes 23 de julio al escenario de Starlite, en el municipio malagueño de Marbella en el marco de su gira europea 'My Songs', que interrumpió el pasado 10 de julio por motivos de salud.

El público de Starlite podrá escuchar, a partir de las 22.00 horas en el escenario auditorio, éxitos de su tiempo en The Police o su etapa de solista como 'Englishman In New York', 'Fields Of Gold', 'Shape Of My Heart', 'Every Breath You Take', 'Roxanne' o 'Message In A Bottle'.

Sting regresa a Starlite un año después de pasar por el evento junto al artista Shaggy en su aclamado trabajo '44/78'. Esta vez llega dentro de su gira 'My Songs', un espectáculo "dinámico y alegre" que se centra en las canciones escritas por el británico y las más queridas, abarcando toda la carrera del artista, 16 veces ganador de un Grammy.

El cantante inicia así una nueva semana de espectáculos en Starlite que continuarán en el auditorio con John Legend, Diana Krall, Don Patricio, Raphael y Ben Harper & Innocent Criminals.