Subdelegado destaca la "importante actuación" de la Guardia Civil tras operación contra blanqueo de capitales

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, atiende a los medios - EUROPA PRESS/ALEX ZEA - Archivo

MÁLAGA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subdelgado del Gobierno, Javier Salas, ha valorado la "importante actuación" de la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales procedente de narcotráfico en la que han detenido a una persona relacionada con los hechos y a la que le constaba una Orden Europea de Detención (OED) dimanante de Dinamarca.

Salas ha explicado que ha sido "una operación muy importante contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico". "Una operación que ha sido a nivel internacional, sobre todo coordinada con las autoridades y con la policía danesa y es una de las intervenciones que se sigue haciendo y se sigue trabajando desde los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado".

Así, ha felicitado a la Guardia Civil por "esta importante actuación". "Es una más de las muchas que tenemos ahora mismo previstas o en trabajo, que evidentemente no se puede informar de ellas". "A nivel internacional, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional en la provincia y en España somos referentes de la lucha contra el narcotráfico", ha destacado.

"Hay muchas actuaciones previstas, coordinadas con otras policías", ha agregado y ha incidido en que "en un mundo globalizado cualquier red de narcotráfico prácticamente ya está asentada en diversos países de la UE y este ha sido un ejemplo del trabajo de coordinación en este caso con Dinamarca para poder hacer esa operación contra el blanqueo de capitales procedente de esa red de narcotráfico".

Ha añadido, además, que "se han producido varios registros en las localidades de Benalmádena y de Mijas, se han intervenido 200.000 euros en metálico, diversas joyas, relojes de reconocidas firmas, entre otros". "Son todos elementos que se pondrán a disposición judicial para que el juez determine los tipos delictivos que pudieran incurrir en cada una de estas operaciones que se han realizado".

"Desde la provincia de Málaga seguiremos trabajando para que redes como esta, que se puedan implantar o puedan ejercer cualquier tipo de actividad, en este caso blanqueo, no era la actividad delictiva en sí, sino el blanqueo de lo que obtenían por ese narcotráfico en otros países europeos, luchar contra ellos para que aquí tampoco se sientan seguros", ha concluido.