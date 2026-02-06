El subdelegado dice que "ahora mismo no hay peligro" para evacuar todo Benaoján (Málaga), tras unos 260 desalojos

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, en Benaoján - X SUBDELEGACIÓN

MÁLAGA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha asegurado que "ahora mismo no hay peligro en principio de que se tenga que reubicar o evacuar el resto de la población de Benaoján", después de haber desalojado este viernes a unas 210 personas, tanto del núcleo de Estación como de la parte alta del pueblo, y de los 54 desalojos de días pasados. No obstante, ha señalado que serán los técnicos los que tendrán que emitir un informe.

En declaraciones a los periodistas en Benaoján (Málaga), Salas ha señalado que en la tarde de este viernes ha habido una treintena de desalojados en la parte alta del pueblo, donde está "saliendo agua a través de las casas debido al aumento del nivel freático dentro de esta zona y debido también a la intensa lluvia que se está produciendo durante estos días".

Además, ha señalado que el núcleo de la Estación de Benaoján se ha evacuado en su totalidad "por el peligro de aumento del agua del río Guadiaro y también por el peligro de desprendimientos de tierra", lo que supone que en torno a 180 personas también hayan tenido que salir de sus casas, la mayoría reubicadas con familiares y ocho que se han ido al polideportivo de Ronda.

Así, Salas ha explicado que los investigadores del Instituto Geológico y Minero de España están investigando la zona y las casas tanto de Benaoján como del entorno "y se está viendo que en este momento, salvo las casas que está rompiendo el agua por dentro por los manantiales, no hay un peligro global de todo el municipio".

"En principio los técnicos creen que no tendrá que haber una evacuación completa del municipio", ha dicho el subdelegado, quien ha apuntado que "ahora mismo, lo que nos están trasladando en este momento es que no haría falta" ese desalojo total, como en Grazalema (Cádiz); aunque ha señalado que habrá que ver "cómo evoluciona la lluvia, cómo evoluciona el agua a lo largo de los días".

En este punto, ha explicado que "cuando los técnicos tengan todo el informe se mandará a la Junta de Andalucía, a la comisión de emergencia que se reúne todos los días y que es la que tiene que determinar si habrá evacuación o no" y ha añadido que los técnicos del Instituto Geológico también están estudiando el municipio de Cortes de la Frontera (Málaga) "donde la situación es muy parecida".

También ha indicado que se está haciendo un seguimiento de la presa de Montejaque "porque está en condiciones de vigilancia extrema debido a que está creciendo mucho el nivel y es una presa antigua, abandonada, porque tenía filtraciones, pero debido a esta lluvia está creciendo mucho y eso pone en peligro el sistema".

En principio, según los técnicos, "ahora mismo no hay ningún riesgo de esto, ni de que se desborde por arriba ni de que se rompa", pero ha asegurado que "se está investigando toda esta zona por los técnicos y también con drones y con aparatos técnicos de última generación", al tiempo que ha instado a esperar a ver "cómo va evolucionando la climatología, con avisos por lluvia en la comarca".