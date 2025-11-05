Subdelegado en Málaga insta a administraciones a buscar solución a movilidad: "Solo por parte del Gobierno no se puede"

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha considerado que todas las administraciones deben trabajar para mejorar la movilidad en las carreteras de la provincia y ha reclamado a la Junta de Andalucía, la Diputación y los ayuntamientos a tomar medidas, ya que, ha apuntado, "solo por parte del Gobierno de España no se puede buscar una solución".

Preguntado por los periodistas respecto a las nuevas retenciones este miércoles a raíz de dos accidentes, uno en la A-7 y otro en la A-357, Salas ha indicado que "el problema de la movilidad es importante en la provincia de Málaga, un problema que compete a todas las administraciones, todas tienen competencia en ello y evidentemente hay horas puntuales que crónicamente ya hay atascos".

Según ha indicado, "desde las administraciones tenemos que trabajar todos en ello" y ha señalado que desde el Ejecutivo central "se está estudiando alternativas posibles y mejoras de la A-7 oriental de Málaga".

"Y hasta ahora es la Administración que está haciendo algo al respecto", ha asegurado Salas en referencia al Gobierno central, y ha asegurado que "hay otras administraciones que tienen que estar comprometidas en ello y, hasta ahora, no conocemos de ninguna actuación al respecto".

"A la Junta de Andalucía le reclamaría que también tuviera alguna medida en mejorar la circulación de las carreteras de Málaga, algunas de su competencia, bastantes, como la A-357 donde ha habido atasco hoy, y también a la Diputación Provincial y a los ayuntamientos. Solo por parte del Gobierno de España no se puede buscar una solución", ha dicho.

En este punto, el subdelegado ha explicado que "si la red viaria, por ejemplo, municipal de Málaga no puede absorber el tráfico que se deriva de la A-7, por mucho que se mejore la A-7, no va a mejorar el tráfico".

Salas ha reiterado que desde el Gobierno de España están "trabajando y avanzando en esta línea de mejora de la A-7 tanto oriental como occidental" y ha señalado que hay dos estudios y que "a lo largo del año que viene que acabarán los estudios, sabremos qué determinan y qué es lo mejor para la provincia de Málaga, para la ciudad de Málaga y para mejorar esos accesos".

También ha insistido en que Málaga "es una de las provincias que más transporte privado utiliza para moverse", en concreto, ha precisado, "más del 90% de los viajes se hacen en transporte privado, cuando en grandes capitales de Europa el transporte público llega al 40 o al 50%". "El transporte público metropolitano es competencia de la Junta de Andalucía", ha apostillado.

Por lo tanto, ha insistido "en la importancia de que la Junta de Andalucía tome carta en el asunto, porque es un tema importante que influye en la vida, en el día a día de muchos malagueños y malagueñas".

También ha recomendado cuando se producen accidentes como en la mañana de este miércoles que las personas que tienen que coger la vía en cuestión "estuvieran atentos a la Dirección General del Tráfico que recomienda vías alternativas para no entrar en un atasco de estas características".