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MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La subida salarial del 4,5% para los empleados públicos en 2027 aprobada este pasado miércoles por el Gobierno de España en Consejo de Ministros tendrá un alcance "especialmente significativo" en la provincia de Málaga, donde trabajan 89.772 empleados públicos, de acuerdo con los últimos datos de la Estadística del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, correspondiente a enero de 2026, elaborada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La medida, según ha señalado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado, tendrá efectos económicos desde el próximo 1 de enero y que beneficiará al conjunto del personal del sector público estatal, autonómico y local.

La distribución de estos efectivos por administraciones refleja que 57.516 pertenecen al sector público autonómico, 19.630 al sector público de la Administración local y 12.626 al sector público estatal.

Por otro lado, han señalado que el incremento del 4,5% para 2027 se enmarca en el Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, suscrito en noviembre de 2025 por el Gobierno de España y las organizaciones sindicales UGT, CSIF y CCOO.

El acuerdo establece una senda de actualización salarial para el conjunto de los empleados públicos durante el periodo 2025-2028, con incrementos del 2,5% en 2025, del 2% en 2026, del 4,5% en 2027 y del 2% en 2028.

El Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno permite hacer efectivo el incremento correspondiente a 2027, con carácter básico y de aplicación al personal de las administraciones públicas estatal, autonómica y local.

Asimismo, han destacado que la actualización salarial "forma parte del compromiso del Ejecutivo con el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores públicos, el reconocimiento de su labor y el fortalecimiento de unos servicios públicos que constituyen uno de los principales pilares del Estado del bienestar".

MÁS DE 89.000 PROFESIONALES AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA MALAGUEÑA

La distribución del empleo público en la provincia pone de manifiesto la importancia de las distintas administraciones en la prestación de servicios a los ciudadanos.

El sector público autonómico concentra el mayor número de efectivos, con 57.516 trabajadores, entre los que se encuentra el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía y de las universidades públicas.

Por su parte, las entidades que integran la Administración local cuentan con 19.630 empleados públicos, que desarrollan su actividad en los ayuntamientos, la Diputación Provincial y otras entidades y organismos locales.

Finalmente, el sector público estatal dispone de 12.626 efectivos en la provincia, que desempeñan sus funciones en los distintos departamentos ministeriales, organismos y servicios de la Administración General del Estado, así como en otros ámbitos del sector público estatal.

La actualización retributiva supone, por tanto, una mejora que alcanza a trabajadores públicos de muy diferentes ámbitos y administraciones, con independencia de que su relación laboral sea funcionarial o laboral, dentro del ámbito de aplicación de la normativa.

Por otro lado, han añadido que el incremento salarial forma parte de un acuerdo más amplio que contempla otras medidas dirigidas a modernizar las administraciones públicas, reforzar sus plantillas y mejorar la calidad de los servicios que prestan.

Entre sus principales objetivos figuran la agilización de los procesos selectivos, el impulso de la promoción interna y el desarrollo profesional, el fortalecimiento de las competencias digitales y de inteligencia artificial de los empleados públicos y la mejora de la atención a la ciudadanía.