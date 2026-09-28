Los superhéroes protagonizarán la carrera urbana 'Hero Run Málaga El Torcal-La Paz' de este domingo

Presentación de la carrera urbana 'Hero Run Málaga El Torcal-La Paz' en Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La carrera urbana 'Hero Run Málaga El Torcal-La Paz' se celebrará este domingo, 4 de octubre, en Málaga con un recorrido de diez kilómetros inspirado en los superhéroes. Los 2.000 corredores podrán elegir al inscribirse entre los perfiles de velocidad, fuerza, estrategia y agilidad, que estarán identificados en las camisetas de los participantes.

La prueba tendrá su salida a las 9,30 horas desde la avenida Manuel de Torres, en la barriada de El Torcal, y finalizará en la calle Beethoven, en La Paz. El recorrido discurrirá por distintos puntos del distrito Carretera de Cádiz y contará con un trazado urbano prácticamente llano.

La nueva edición de esta carrera se ha presentado este lunes por los concejales de Deporte y del distrito Carretera de Cádiz, Borja Vivas y Juan Carlos Giardín, respectivamente, junto al presidente de la Asociación de Vecinos El Torcal, Miguel Ángel Ojeda.

Según han informado, el circuito presenta apenas 35 metros de desnivel positivo en sus diez kilómetros y "mantiene la esencia" y parte del recorrido de una de las pruebas clásicas de la ciudad. La única subida destacada se concentra en los últimos metros antes de alcanzar la línea de meta.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el sábado, 3 de octubre, a las 14,00 horas a través de las páginas web de Hero Run Málaga y Dorsalchip.

Además de la prueba principal, a partir de las 11,00 horas se desarrollarán en la calle Beethoven actividades deportivas dirigidas a niños y niñas de entre cinco y 15 años, con pruebas adaptadas a las distintas edades.