Susana Díaz pide recursos de la Junta contra la violencia machista y que los "ultraderechistas pidan perdón"

MARBELLA (MÁLAGA), 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha señalado este viernes en Marbella (Málaga) que los recursos de los que dispone la Junta de Andalucía para luchar contra la violencia machista "tienen que estar sobre la mesa", instando, además, a que "los ultraderechistas que han estado negando la violencia machista pidan perdón".

Así, en Marbella (Málaga) ha mostrado su consternación por los últimos casos conocidos, como el hallazgo del cuerpo sin vida de una de las niñas desaparecidas en la isla de Tenerife, secuestrada por su padre, así como de la joven de 17 años vecina de Martín de la Jara (Sevilla) cuyo exnovio ha confesado ser el autor de la muerte.

Díaz ha pedido a la Junta que "todos los recursos que le dejamos, dos leyes y tres de cada cuatro euros que no se están gastando desde 2019 en luchar contra la violencia machista, tienen que estar sobre la mesa".

"También espero que los ultraderechistas que han estado negando la violencia machista durante los últimos tiempos queriéndonos hacer ver que esto no existía, hoy pidan perdón y reconozcan una realidad como esa", ha agregado.

"Una sociedad como la nuestra ni puede tener la violencia entre nosotros ni puede callarse ante el horror de que se le arranque la vida a una niña y a su hermana por hacer daño a una madre y a una chavala como la de Martín de la Jara y esos ultraderechistas deben abandonar ya el discurso negacionista y pedir disculpas por haber querido tapar una realidad de miles de niños y niñas y madres que están sufriendo eso a manos de quienes no tienen ni corazón", ha enfatizado la socialista.

Díaz ha trasladado el pésame de todos los socialistas andaluces por el "día de horror que vivimos" este jueves. "Todos tenemos grabados los sentimientos que ayer sufrimos con esa niña en Tenerife y esa muchacha en Martín de la Jara. Hay cosas a las que la sociedad no se puede acostumbrar ni tolerar. Es desgarrador la imagen de una niña buscando a la otra por hacer daño a una madre. En el caso de la joven de Martín de la Jara, la violencia machista se llevó la vida por delante", ha añadido.

"Soy madre y me imagino que hemos sentido todas esta noche y en las últimas horas el desgarro y no poder conciliar el sueño de imaginarnos el sufrimiento de esas dos crías y de su madre por el hecho exclusivamente de hacerle daño. La sociedad no se puede acostumbrar a estas cosas y tenemos que poner todo lo que esté en nuestras manos para no tener que volver a vivir situaciones como estas. Todos estamos impactados desde ayer, es desgarrador, desolador, no encuentro ni palabras", ha finalizado.