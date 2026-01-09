Sven Väth se suma a Underworld en la gran cita de la música electrónica Satisfaxion en Marenostrum Fuengirola

Cartel de la cita Satisfaxion en el ciclo Mare Nostrum que encabezarán Underworld y Sven Väth. - SATISFAXION

MÁLAGA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El popular dj aleman Sven Väth compartirá la cabeza de cartel con el grupo británico Underworld en la que será la gran noche de la música electrónica de la marca Satifaxion en el ciclo de conciertos Marenostrum Fuengirola (Málaga).

Y es que el 8 de agosto de 2026, el festival de la ciudad acogerá un evento que ya se perfila como uno de los grandes momentos del verano en la Costa del Sol. La banda británica Underworld, referente histórico del género, será la protagonista del cartel, a la que ahora se suma Sven Väth, uno de los artistas más influyentes de la escena internacional.

Con una trayectoria de más de cuarenta años, Sven Väth ha marcado la evolución de la música electrónica como dj, productor y promotor de clubes y sellos discográficos de referencia. Su participación en el evento de Fuengirola refuerza la apuesta de Satisfaxion por ofrecer un cartel que combine figuras legendarias con propuestas de alta calidad musical.

La organización ha anunciado que se irán incorporando nuevos artistas en los próximos meses, completando así un programa que promete reunir a aficionados de toda España. La cita en Marenostrum Fuengirola se consolida como un punto de encuentro destacado para los seguidores de la electrónica, ofreciendo una jornada centrada en grandes referentes del género.

SVEN VÄTH

Sven Väth es un DJ, productor y promotor alemán, considerado una de las figuras más influyentes de la música electrónica a nivel internacional. Nacido en Oberhausen en 1964, comenzó su carrera en la década de 1980 y rápidamente se convirtió en un pionero del techno y la música electrónica de club en Europa.

A lo largo de su trayectoria, ha fundado sellos discográficos de referencia, como Cocoon Recordings, y ha sido responsable de la dirección artística de clubes y eventos que han marcado la evolución del género. Su estilo combina una profunda pasión por los vinilos con sets dinámicos e imprevisibles, en los que conecta con el público de manera única.

Con más de cuatro décadas de carrera, Sven Väth ha realizado cientos de actuaciones anuales en los principales festivales y clubes del mundo, consolidándose como un referente para varias generaciones de artistas y aficionados. Su influencia trasciende la música, posicionándolo como una figura clave en la promoción y desarrollo de la cultura electrónica global.

MARENOSTRUM FUENGIROLA

El ciclo musical Marenostrum Fuengirola vuelve en 2026 más fuerte que nunca. Nacido como una apuesta del Ayuntamiento de Fuengirola para la proyección de la ciudad a nivel internacional atrayendo talento musical, el recinto fuengiroleño se establece como un espacio donde la cultura y la música se fusionan para ofrecer al público una experiencia inmersiva a orillas del Mar Mediterráneo, resguardado por la historia del Castillo Sohail y la Ciudad Romana de Suel.

El imponente escenario Unicaja, situado en la loma del castillo Sohail, es capaz de albergar una capacidad de más de 18.500 personas. El escenario de pequeño formato Fundación Unicaja / Castillo Sohail, adquiere la magia cultural recibiendo aquellas actuaciones más íntimas, resguardando en sus murallas históricas a los 2.400 asistentes que viven y sienten las letras de sus cantantes favoritos desde la más sincera cercanía.

Marenostrum Fuengirola continúa sus confirmaciones para 2026 y ya cuenta con casi cuarenta días de actuaciones, con una amplia variedad musical, entre los que se encuentran: El Último de la Fila (25 de abril); Fito & Fitipaldis (02 de mayo); Camela (09 de mayo); Paco Candela (15 de mayo); Medina Azahara (22 de mayo); Raule (23 de mayo); y el 'Fulanita Fest' con Chanel, Fangoria, Violeta y Natalia Lacunza (29-31 de mayo).

También estarán Siempre Así (05 de junio); Pablo Alborán (06 de junio); Ignatius Farray (07 de junio); Dani Martín (13 de junio); Salva Reina (14 de junio); Aitana (19 de junio); Manu Sánchez (21 de junio); Romeo Santos y Prince Royce (26 de junio); La Oreja de Van Gogh (27 de junio); El Monaguillo (28 de junio); Pablo López (03 de julio); Dani Fernández (04 de julio); Sting (13 de julio); Alejandro Sanz (24 de julio); Los Delinqüentes (25 de julio); y Operación Triunfo (31 de julio).

Además, están confirmadas las actuaciones de Hombres G (01 de agosto); 'Vibras' con Nicky Jam, Kapo y María Becerra (02 de agosto); Underworld, Sven Väth (08 de agosto); Gipsy Kings (09 de agosto); Lola Índigo (14 de agosto); Antonio Orozco (15 de agosto); Mago Orbit (16 de agosto); el festival 'Luna Sur' con Ultraligera y más por confirmar (18 de agosto); Galván Real (21 de agosto); La Plazuela (22 de agosto); Cantajuego - Tallarín (23 de agosto); y el festival de heavy 'Sun and Thunder' (27-29 de agosto).