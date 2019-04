Taburete, Sidecars & Dvicio, Abba The Concert y Siempre Así se suman al Starlite 2019

Publicado 09/04/2019 17:25:43 CET

MÁLAGA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Taburete, Sidecars & Dvicio, Abba The Concert y Siempre Así son las

nuevas confirmaciones en Starlite 2019, que se celebra en el municipio malagueño de Marbella.

Así, Taburete estará de nuevo en el auditorio de Starlite 2019 el lunes, 29 de julio, esta vez con nuevos temas además de sus ya reconocidos clásicos como 'Sirenas', 'Motel' o 'Amos del piano bar'.

Por otro lado, en agosto las bandas madrileñas Sidecars y DVicio asistirán a Starlite 2019 el día 7 con dos actuaciones únicas, según han confirmado a través de un comunicado desde la organización.

De igual modo, el fenómeno del pop ABBA The Concert vuelve a Starlite el próximo miércoles 17 de julio. Considerado como el mejor tributo al grupo sueco, ABBA the Concert conquistará al público del Auditorio con su espectáculo mientras suenan grandes hits como 'Mamma Mia', 'S.O.S' o 'The Winner Takes it All'. Por último, Siempre Así regresará al escenario auditorio de Starlite 2019 el viernes 23 de agosto bajo su nueva 'Gira 25'.

Han recordado, además, que Starlite premia la fidelidad, y por ello compradores de ediciones anteriores tendrán acceso a una preventa exclusiva que será el próximo miércoles 10 de abril entre las 10.00 y las 12.00 del mediodía. Las entradas estarán disponibles a la venta general el mismo miércoles 10 de abril a partir de las 12.00 horas.

Estas citas se suman a las ya anunciadas de Jason Derulo, Oro Viejo by Dj NanLuis Fonsi, Eros Ramazzotti, Bertín Osborne y Pitingo, Sting y Ben Harper & The Innocent Criminals, Pablo López, Manuel Carrasco, The Beach Boys, Il Divo, Supertramp's Roger Hodgson, Diana Krall, Raphael, Maluma, David Bisbal, Melendi, Ketama, Morat, José Mercé y Tomatito, Manzanero y Mocedades o Los Morancos, entre otros.