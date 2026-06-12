‘Tangere’, De Nacho Martín Silva, Y Dancin’ Queer Centran La Programación De La Próxima Semana De La Térmica - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, presenta su programación para la semana del 15 al 21 de junio con una agenda que combina artes visuales, diversidad, pensamiento contemporáneo y formación.

La inauguración de la exposición 'Tangere', del artista Nacho Martín Silva, y la primera edición de Dancin'Queer centran una semana que se completa con propuestas vinculadas al ajedrez, la danza, la creatividad, la tecnología y las artes plásticas, ha indicado la Diputación en un comunicado.

La programación comenzará el lunes 15 de junio con una nueva cita del ciclo #LaTérmicaAjedrez, que contará con la participación del gran maestro internacional José Martínez Alcántara, conocido como Jospem, actual número 57 del ranking mundial FIDE y considerado uno de los grandes referentes del ajedrez en lengua española.

Bajo el título 'Jaque mate a la sospecha: sin trampa en el tablero', la actividad incluirá una charla-coloquio junto al periodista y escritor Manuel Azuaga, así como una exhibición de partidas rápidas en las que el ajedrecista se enfrentará consecutivamente a distintos participantes.

El encuentro abordará, entre otros aspectos, uno de los episodios más comentados del ajedrez internacional reciente, cuando Martínez Alcántara respondió sobre el tablero a las acusaciones vertidas por el excampeón mundial Vladímir Krámnik sobre su rendimiento online.

El jueves 18 de junio tendrá lugar la inauguración de 'Tangere', la nueva exposición del artista madrileño Nacho Martín Silva, comisariada por Juan Francisco Rueda y producida específicamente para La Térmica en colaboración con la delegación de la ONCE en Málaga.

La muestra toma como punto de partida unas fotografías realizadas en 1913 en el Sunderland Museum durante unas pioneras sesiones de inclusión en las que personas invidentes exploraban táctilmente los objetos de la colección. A partir de este material documental, Martín Silva desarrolla un proyecto que reflexiona sobre los procesos de representación, interpretación y construcción del conocimiento, incorporando la participación activa de personas ciegas en el propio desarrollo de la obra.

Considerado uno de los pintores españoles más relevantes de su generación, Nacho Martín Silva ha expuesto en museos, centros de arte y galerías nacionales e internacionales como Fundación Miró, CA2M, CentroCentro, Matadero Madrid, CGAC o Espacio 23 de Miami. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 20 de septiembre.

La agenda continuará el viernes 19 de junio con Dancin' Queer, una propuesta que reivindica la historia de la música Lgtbiqa+ a través de una experiencia participativa que combina divulgación, cultura y baile.

Conducido por Estupenda Márquez y awerpower, el proyecto propone un recorrido por algunos de los principales hitos, artistas y canciones que han contribuido a construir espacios de libertad, expresión y resistencia para el colectivo Lgtbiqa+. La programación contará además con la participación de ORO JONDO, restinga, PeruvianCoya y CHICO, así como stands, propuestas culturales y espacios de encuentro abiertos al público.

TALLERES Y FORMACIÓN

La oferta formativa de la semana incluye nuevas sesiones de baile swing organizadas por Málaga Swing --16 y 18 de junio--, el curso 'Arte + Diseño de Pintura Decorativa' impartido por Elena Nuez (Bicocacolors) el 17 de junio y una nueva edición de LAB Fusión Danza Contemporánea el día 18.

Asimismo, La Térmica Mini continuará desarrollando actividades dirigidas a niños y jóvenes en colaboración con EducaGamer, entre ellas los talleres de animación, arte y diseño gráfico para manga, anime y videojuegos (19 de junio), programación de videojuegos con Roblox y Unity (20 de junio), el Máster de Robótica Educativa Galilei Kids y los talleres de robótica educativa de fin de semana.