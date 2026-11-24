Archivo - 'La Dolorosa', Zarzuela De José Serrano, Con Libreto De Juan José Lorente. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA / JAIME MARTÍNEZ - Archivo

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Lírico Andaluz regresa al Teatro Cervantes de Málaga en 2027 con cuatro programas que recorren diferentes épocas y estilos del género lírico español. Así, el vigesimosegundo Ciclo Malagueño de Zarzuela comienza el 28 de marzo con 'La dolorosa' y una antología de grandes momentos de la zarzuela, continúa el 2 de mayo con 'El bateo y La Gran Vía' y regresa en otoño con 'La del soto del parral', el 17 de octubre, y 'Las leandras', el 12 de diciembre.

Las cuatro funciones comenzarán a las 19,00 horas y las entradas ya se encuentran disponibles para los interesados, según ha precisado el Consistorio malacitano en una nota. De este modo, la nueva edición reúne zarzuelas de ambientación regional, sainetes del Madrid popular y una de las revistas musicales más conocidas del repertorio español. Las producciones contarán con el Coro y la Orquesta del Teatro Lírico Andaluz y la dirección escénica de Pablo Prados. Además, Ángel Chinchilla asume la dirección musical de tres de los cuatro programas.

El ciclo comienza el domingo, 28 de marzo, con 'La dolorosa', zarzuela en dos actos de José Serrano, con libreto de Juan José Lorente y adaptación del Teatro Lírico Andaluz. Ambientada en Aragón, la obra combina "el drama sentimental con el humor costumbrista y incluye números como la conocida romanza 'La mujer de los ojos negros'". El programa se completa con una antología de la zarzuela formada por quince números de "doce títulos emblemáticos", entre ellos 'El barbero de Sevilla', 'La verbena de la Paloma', 'El gato montés', 'Luisa Fernanda' y 'El dúo de la Africana'.

El domingo, 2 de mayo, llega un programa doble dedicado al Madrid popular de finales del siglo XIX y principios del XX. 'El bateo', de Federico Chueca, con libreto de Antonio Paso y Joaquín Abati, es un sainete "lleno de enredos y situaciones cómicas en torno a la celebración de un bautizo". La segunda pieza será 'La Gran Vía', de Chueca y Joaquín Valverde, con libreto de Felipe Pérez y González, una sátira musical estrenada en 1886 que retrata las transformaciones urbanas y sociales de la capital.

La programación continúa el domingo, 17 de octubre, con 'La del soto del parral', zarzuela en dos actos de Reveriano Soutullo y Juan Vert, con libreto de Anselmo C. Carreño y Luis Fernández de Sevilla. Ambientada en la Segovia rural del siglo XIX, la obra "combina conflictos amorosos, celos y malentendidos con una partitura que incluye números tan conocidos como el coro 'Dónde estarán nuestros mozos' y la romanza 'Ya mis horas felices'".

El domingo, 12 de diciembre, 'Las leandras' cierra el ciclo. Esta revista musical en dos actos, con música de Francisco Alonso y libreto de Emilio González del Castillo y José Muñoz Román, fue "uno de los grandes éxitos del teatro musical español tras su estreno en 1931".

La obra es una comedia de equívocos que incluye canciones tan populares como el chotis 'El Pichi' y el pasodoble 'Por la calle de Alcalá'. Las entradas para los cuatro programas del vigesimosegundo Ciclo Malagueño de Zarzuela saldrán a la venta el martes, 24 de noviembre, a las 18,00 horas, con precios de entre siete y 21 euros.

En suma, 'La dolorosa y Antología de la Zarzuela, programado para el 28 de marzo de 2027 a las 19,00 horas, se encuentra disponible a precios de siete, doce, 16 y 21 euros. Con los mismos precios y a la misma hora están programados 'El bateo y La Gran Vía' --2 de mayo--; 'La del soto del parral' --17 de octubre-- y 'Las leandras' --12 de diciembre de 2027', todas en el Teatro Lírico Andaluz.